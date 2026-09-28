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Jamshedpur Lathi-charge Controversy: जयराम महतो बोले- अपराधियों पर लगाम नहीं, जनता पर लाठियां भांज रही पुलिस

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM (IST)

जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ गया है, जिस पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी ...और पढ़ें

जयराम महतो ने कहा कि कानून का वास्तविक उद्देश्य जनता को सुरक्षा देना और भयमुक्त माहौल बनाना है, न कि लाठियों के दम पर उन्हें आतंकित करना।

जयराम महतो ने कहा कि कानून का वास्तविक उद्देश्य जनता को सुरक्षा देना और भयमुक्त माहौल बनाना है, न कि लाठियों के दम पर उन्हें आतंकित करना।

HighLights

  1. बिष्टुपुर लाठीचार्ज को जयराम महतो ने पुलिसिया बर्बरता बताया।

  2. अपराधियों के बजाय निर्दोष जनता पर पुलिस कार्रवाई का आरोप।

  3. दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की।

जासं, जमशेदपुर। बिष्टुपुर में शनिवार देर रात बाजार निकले आम नागरिकों, महिलाओं और दुकानों पर बैठे लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 
 
घटना के वायरल वीडियो पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKLM) के सुप्रीमो जयराम महतो ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे पुलिसिया बर्बरता करार दिया है।
 
जयराम महतो ने कहा कि कानून का वास्तविक उद्देश्य जनता को सुरक्षा देना और भयमुक्त माहौल बनाना है, न कि लाठियों के दम पर उन्हें आतंकित करना।
 

अपराधियों में खौफ खत्म, निर्दोष जनता पर चल रहा डंडा 

सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए JKLM प्रमुख ने कहा कि शहर में दिनदहाड़े बैंक डकैती, रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग और छिनतई जैसी गंभीर वारदातें बेरोकटोक हो रही हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 
 
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए रात में परिवार के साथ चाय, कॉफी या आइसक्रीम पीने निकले निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है।
 
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ शराब दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की छूट है, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण नागरिकों पर बर्बरता बरती जा रही है।
 

90 के दशक जैसा भय का माहौल 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए महतो ने कहा कि एक तरफ राज्य में विदेशी निवेश के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर में 90 के दशक जैसा भय का माहौल बनाया जा रहा है। 
 
उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई और पुलिस के उच्च अधिकारियों से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की है।