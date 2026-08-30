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आदित्यपुर ब्रिज के पास 129 मीटर पहुंचा खरकई का जलस्तर, ओडिशा के बयांग्विल व खरकई डैम से भी छोड़ा गया पानी

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:55 PM (IST)

जमशेदपुर में लगातार बारिश से खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आदित्यपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है।

लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है।

HighLights

  1. खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर।

  2. आदित्यपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा।

  3. विभिन्न बांधों से पानी छोड़ा गया, अलर्ट जारी।

जागरण संवाददाता, आदित्यपुर/जमशेदपुर। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर एक बार फिर उफान पर आ गया है, जिससे आदित्यपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 
 
बीते 24 घंटे में शहर में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे तटीय बस्तियों के निवासियों की चिंता बढ़ गई है।
 

खतरे के निशान से 0.21 मीटर ऊपर बह रही खरकई

एसएमपी ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता कार्यालय स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्यपुर ब्रिज के पास खरकई नदी का जलस्तर 129.21 मीटर दर्ज किया गया है। 
 
यहां खतरे का निशान 129 मीटर निर्धारित है। इस प्रकार नदी खतरे के निशान से 0.21 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों में बढ़ते जल दबाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न बैराजों और बांधों के फाटक खोल दिए गए हैं:
  •     गंजिया बैराज: बैराज में जलस्तर 134.50 मीटर पहुंचते ही सभी 8 गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं और यहां से 1013.09 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
  •     बयांग्विल डैम (ओडिशा): डैम का जलस्तर 303.22 मीटर दर्ज होने पर दो गेट खोलकर 43.23 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। यहां 19 मिमी बारिश दर्ज की गई।
  •     खरकई डैम: 311.53 मीटर जलस्तर पहुंचने के बाद डैम के दो गेट खोले गए हैं, जिनसे 106.78 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है।

 

प्रशासन के अनुसार कई प्रमुख स्थलों पर फिलहाल जलस्तर में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन यदि कैचमेंट एरिया में बारिश दोबारा तेज होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है।
 

मानगो के तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर से मुनादी व अलर्ट

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स्वर्णरेखा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मानगो नगर निगम ने रविवार शाम तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया। निगम की टीम ने लाउडस्पीकर के जरिए घोषणा की।  
 
इसके जरिए लोगों को नदी के पास न जाने और स्थिति बिगड़ने पर तत्काल ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने की हिदायत दी। मानगो नगर निगम के उप प्रशासक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 
 
संभावित जलजमाव और विस्थापन की स्थिति से निपटने के लिए सभी शेल्टर होम में आवश्यक सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। नगर निगम ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।