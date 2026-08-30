आदित्यपुर ब्रिज के पास 129 मीटर पहुंचा खरकई का जलस्तर, ओडिशा के बयांग्विल व खरकई डैम से भी छोड़ा गया पानी

जागरण संवाददाता, आदित्यपुर/जमशेदपुर। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण खरकई नदी का जलस्तर एक बार फिर उफान पर आ गया है, जिससे आदित्यपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

बीते 24 घंटे में शहर में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे तटीय बस्तियों के निवासियों की चिंता बढ़ गई है।

खतरे के निशान से 0.21 मीटर ऊपर बह रही खरकई

एसएमपी ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता कार्यालय स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्यपुर ब्रिज के पास खरकई नदी का जलस्तर 129.21 मीटर दर्ज किया गया है।

यहां खतरे का निशान 129 मीटर निर्धारित है। इस प्रकार नदी खतरे के निशान से 0.21 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों में बढ़ते जल दबाव को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न बैराजों और बांधों के फाटक खोल दिए गए हैं:

गंजिया बैराज: बैराज में जलस्तर 134.50 मीटर पहुंचते ही सभी 8 गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं और यहां से 1013.09 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

में जलस्तर 134.50 मीटर पहुंचते ही सभी 8 गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं और यहां से 1013.09 क्यूसेक पानी जा रहा है। बयांग्विल डैम (ओडिशा): डैम का जलस्तर 303.22 मीटर दर्ज होने पर दो गेट खोलकर 43.23 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। यहां 19 मिमी बारिश दर्ज की गई।

डैम का जलस्तर 303.22 मीटर दर्ज होने पर दो गेट खोलकर 43.23 पानी जा रहा है। यहां 19 मिमी बारिश दर्ज की गई। खरकई डैम: 311.53 मीटर जलस्तर पहुंचने के बाद डैम के दो गेट खोले गए हैं, जिनसे 106.78 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है।

प्रशासन के अनुसार कई प्रमुख स्थलों पर फिलहाल जलस्तर में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन यदि कैचमेंट एरिया में बारिश दोबारा तेज होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। मानगो के तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर से मुनादी व अलर्ट