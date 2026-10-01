Gandhi Jayanti: तार-तार बापू का संसार; जमशेदपुर खादी भंडार का एसी ठप, घर से कूलर लाकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी

जासं, जमशेदपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से ठीक दो दिन पहले लौहनगरी जमशेदपुर का प्रमुख खादी भंडार गहरे प्रशासनिक अवसाद का शिकार दिख रहा है।

‘खादी’ को देश के गरीबों के स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बिष्टुपुर स्थित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य केंद्र की स्थिति आज अत्यंत बदहाल हो चुकी है।

भव्य जीर्णोद्धार से बदहाली के दलदल तक

यह वही खादी भंडार है, जिसका जीर्णोद्धार कर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भव्य लोकार्पण किया था। उस समय दावा किया गया था कि यह केंद्र ग्रामीण बुनकरों व शिल्पियों की आर्थिक रीढ़ बनेगा।

लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण स्थिति बिगड़ती गई। संजय सेठ के हटने के बाद से बोर्ड में किसी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे पूरा तंत्र नेतृत्व विहीन हो गया है।

4 महीने से मानदेय बंद, घर से कूलर ला रहे कर्मचारी

बिष्टुपुर भंडार में कार्यरत आठ कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार सामने हैं, लेकिन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

यह समस्या सिर्फ जमशेदपुर की नहीं है, पूरे झारखंड में खादी बोर्ड के 85 से अधिक कर्मचारी इसी संकट से जूझ रहे हैं।

इसके अलावा, शोरूम का सेंट्रलाइज्ड एसी पिछले चार सालों से खराब है। भीषण उमस के बीच कर्मचारी अपने घरों से प्राइवेट कूलर लाकर काम करने को मजबूर हैं।

रैक से सामान नदारद हैं और गांधी जयंती पर दी जाने वाली पारंपरिक छूट की अधिसूचना भी अंतिम समय तक फाइलों में ही अटकी रही।