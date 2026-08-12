जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर पर पलटा तेज रफ्तार ट्रेलर, बाल-बाल बचे पुलिस के जवान
जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर के पास मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक केबिन में फंस गया जिसे आसप ...और पढ़ें
HighLights
जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर पर तेज रफ्तार ट्रेलर पलटा।
हादसे में चालक केबिन में फंसा, लोगों ने सुरक्षित निकाला।
देर रात होने से बड़ा हादसा टला, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर का चालक केबिन में फंस गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला।
देर रात का समय होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और कोई अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया।
घटना रात करीब 12:30 बजे की है। बताया जाता है कि ट्रेलर तेज गति से गोलचक्कर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर के पलटते ही जोरदार आवाज हुई और आसपास अफरा-तफरी मच गई।
बाल-बाल बचे पुलिस के जवान
हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर सिटी पेट्रोलिंग की पुलिस गाड़ी खड़ी थी और जवान गश्त कर रहे थे। ट्रेलर के अचानक पलटने से पुलिस जवान भी बाल-बाल बच गए। आवाज सुनकर जवान और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। इसके बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया।
घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी ली।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार के कारण चालक के वाहन से नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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