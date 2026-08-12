जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर पर पलटा तेज रफ्तार ट्रेलर, बाल-बाल बचे पुलिस के जवान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई रेलवे फाटक गोलचक्कर के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर का चालक केबिन में फंस गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला।

देर रात का समय होने के कारण बड़ा हादसा टल गया और कोई अन्य व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया।

घटना रात करीब 12:30 बजे की है। बताया जाता है कि ट्रेलर तेज गति से गोलचक्कर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर के पलटते ही जोरदार आवाज हुई और आसपास अफरा-तफरी मच गई।