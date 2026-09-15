गली के अड्डों से मोबाइल स्क्रीन तक फैला सट्टे का जाल, डिजिटल दांव में फंस रहे जमशेदपुर के युवा

जासं, जमशेदपुर। लौहनगरी में सट्टा और मटका कारोबार के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के दावों के बीच शहर के कई इलाकों में इसका नेटवर्क तेजी से फल-फूल रहा है।

दैनिक जागरण की टीम ने धरातल पर जाकर जब इसकी पड़ताल की, तो साकची, मानगो और परसुडीह समेत कई इलाकों में सट्टा गतिविधियों के एक्टिव ठिकाने नजर आए।

पड़ताल के दौरान टीम का कैमरा देखते ही संचालकों और दांव लगाने वालों में हड़कंप मच गया और वे मौके से फरार हो गए।

कहीं दीवार पर 'मटका चार्ट', कहीं रजिस्टर पर नंबर

साकची की मुर्गा लाइन और जलेबी लाइन से सटी गलियों में पड़ताल के दौरान एक दीवार पर सट्टे के नंबरों का चार्ट टंगा दिखाई दिया। पास में ही कुछ लोग रजिस्टर और कागज पर नंबर लिखकर मोबाइल पर व्यस्त थे।

जैसे ही जागरण टीम ने कैमरा निकाला, वहां हड़कंप मच गया। लोग अपना सामान समेटकर तंग गलियों की ओर भाग निकले।



इसी तरह मानगो, परसुडीह, बारीडीह और सिदगोड़ा इलाकों में भी सट्टेबाजी की शिकायतें सामने आईं, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार रोजाना लाखों रुपये का दांव लगाया जाता है।



