हर रोज बिखर रही हैं सांसें! 15 दिनों में 12 मौतें, जानिए जमशेदपुर में क्यों जानलेवा साबित हो रही है यातायात की लापरवाही

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी जमशेदपुर की मुख्य और सहायक सड़कों पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है।

जिला प्रशासन और यातायात पुलिस की शिथिलता के कारण पूरे शहर में नो एंट्री (भारी वाहनों के प्रवेश निषेध) की कोई एक समान व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है।

नतीजतन, भारी वाहन चालकों को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई है। रोजाना यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में ट्रिप-ट्रेलर, हाइवा और स्लैग टैंकर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं।

15 दिनों के भयावह आंकड़े: 12 लोगों की गई जान, 15 गंभीर

जिसकी कीमत निर्दोष नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों के भीतर भीषण सड़क दुर्घटनाओं की एक के बाद एक कई वारदातें सामने आई हैं।

पुलिस और स्थानीय आंकड़ों के अनुसार, इस छोटी सी अवधि में 15 से अधिक गंभीर हादसों में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं।

हाल ही में गोविंदपुर के अन्ना चौक के समीप एक अनियंत्रित वाहन ने सड़क किनारे खड़ी सात वर्षीय बच्ची आरोही कुमारी को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस घटना से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने सख्त यातायात सुरक्षा और नो एंट्री की मांग को लेकर करीब छह घंटे तक मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम रखा था।

एक के बाद एक लगातार हादसे

गोविंदपुर की घटना के ठीक बाद सिदगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित आकाशदीप प्लाजा के पास एक बेलगाम ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। उसी दिन गोलमुरी क्षेत्र में भी एक अन्य ट्रेलर ने पैदल जा रहे राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया।





इससे पहले, बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया आर्मी कैंप के पास तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें ओडिशा की रहने वाली एंजल गुड़िया (26 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? शहरवासियों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि पुलिस और प्रशासनिक महकमा हमेशा किसी बड़े हादसे और मासूम की मौत के बाद ही क्यों हरकत में आता है। गोविंदपुर में बच्ची की मौत और भारी जनआक्रोश के बाद ही पुलिस प्रशासन ने वहाँ सुबह से रात 10 बजे तक नो एंट्री लगाने का नया आदेश जारी किया। सवाल यह उठता है कि क्या कड़े कदम उठाने के लिए किसी जानलेवा दुर्घटना का इंतजार किया जाता है? वर्तमान में बर्मामाइंस के ट्यूब कंपनी गोलचक्कर, एचएसएम गेट और मानगो बड़ा गोलचक्कर जैसे अतिव्यस्त इलाकों में सुबह स्कूल छूटने के समय भी भारी वाहनों की आवाजाही धड़ल्ले से जारी रहती है, जिसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में साफ देखा जा सकता है। एक समान नियम की कमी ही अराजकता की मुख्य वजह यातायात विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि शहर के अलग-अलग इलाकों में नो एंट्री का अलग-अलग समय होना ही इस पूरी यातायात अराजकता की मूल वजह है। जब किसी एक इलाके में नो एंट्री लागू होती है, तो भारी वाहन चालक तुरंत नजदीकी दूसरे वैकल्पिक रास्तों का रुख कर लेते हैं। इससे रिहायशी कॉलोनियों और स्कूली रास्तों पर दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे जमशेदपुर में एक समान नो एंट्री समय सारिणी और कड़े सुरक्षा मानक अविलंब लागू किए जाएं।