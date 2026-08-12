हर रोज बिखर रही हैं सांसें! 15 दिनों में 12 मौतें, जानिए जमशेदपुर में क्यों जानलेवा साबित हो रही है यातायात की लापरवाही

जिला प्रशासन और यातायात पुलिस की शिथिलता के कारण पूरे शहर में नो एंट्री (भारी वाहनों के प्रवेश निषेध) की कोई एक समान व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है।
नतीजतन, भारी वाहन चालकों को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई है। रोजाना यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में ट्रिप-ट्रेलर, हाइवा और स्लैग टैंकर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं।
जिसकी कीमत निर्दोष नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों के भीतर भीषण सड़क दुर्घटनाओं की एक के बाद एक कई वारदातें सामने आई हैं।
इस घटना से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने सख्त यातायात सुरक्षा और नो एंट्री की मांग को लेकर करीब छह घंटे तक मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम रखा था।
इससे पहले, बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया आर्मी कैंप के पास तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
जिसमें ओडिशा की रहने वाली एंजल गुड़िया (26 वर्ष) की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन?
शहरवासियों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि पुलिस और प्रशासनिक महकमा हमेशा किसी बड़े हादसे और मासूम की मौत के बाद ही क्यों हरकत में आता है।
गोविंदपुर में बच्ची की मौत और भारी जनआक्रोश के बाद ही पुलिस प्रशासन ने वहाँ सुबह से रात 10 बजे तक नो एंट्री लगाने का नया आदेश जारी किया।
सवाल यह उठता है कि क्या कड़े कदम उठाने के लिए किसी जानलेवा दुर्घटना का इंतजार किया जाता है?
वर्तमान में बर्मामाइंस के ट्यूब कंपनी गोलचक्कर, एचएसएम गेट और मानगो बड़ा गोलचक्कर जैसे अतिव्यस्त इलाकों में सुबह स्कूल छूटने के समय भी भारी वाहनों की आवाजाही धड़ल्ले से जारी रहती है, जिसे वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में साफ देखा जा सकता है।
एक समान नियम की कमी ही अराजकता की मुख्य वजह
यातायात विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि शहर के अलग-अलग इलाकों में नो एंट्री का अलग-अलग समय होना ही इस पूरी यातायात अराजकता की मूल वजह है।
जब किसी एक इलाके में नो एंट्री लागू होती है, तो भारी वाहन चालक तुरंत नजदीकी दूसरे वैकल्पिक रास्तों का रुख कर लेते हैं। इससे रिहायशी कॉलोनियों और स्कूली रास्तों पर दुर्घटनाओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे जमशेदपुर में एक समान नो एंट्री समय सारिणी और कड़े सुरक्षा मानक अविलंब लागू किए जाएं।
ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके और निर्दोष लोगों को अकाल मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके।