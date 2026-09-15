Jamshedpur News: पनीर खरीदने से पहले जांचें FSSAI लाइसेंस और लेबल, संदेह होने पर दें सूचना

जासं, जमशेदपुर। देश के कई राज्यों में 'एनालाग पनीर' के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई के बाद जमशेदपुर का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है।

आगामी पर्व-त्योहारों के मौसम में पनीर और दूध से बने खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते हुए विभाग ने बाजार में निगरानी बढ़ा दी है।

इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखेगी। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे बाजार में मिलने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तत्काल इसकी सूचना विभाग को दें।

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में एनालाग पनीर के अवैध उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।



जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जमशेदपुर में फिलहाल एनालाग पनीर से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया है।