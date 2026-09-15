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Jamshedpur News: पनीर खरीदने से पहले जांचें FSSAI लाइसेंस और लेबल, संदेह होने पर दें सूचना

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:00 AM (IST)

जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के मौसम में एनालॉग पनीर और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए बाजार में निगरानी बढ़ा दी है।

जमशेदपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

जमशेदपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

HighLights

  1. जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग ने एनालॉग पनीर पर निगरानी बढ़ाई।

  2. त्योहारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने को विशेष टीम।

  3. उपभोक्ताओं से FSSAI लाइसेंस और लेबल जांचने की अपील।

जासं, जमशेदपुर। देश के कई राज्यों में 'एनालाग पनीर' के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई के बाद जमशेदपुर का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। 
 
आगामी पर्व-त्योहारों के मौसम में पनीर और दूध से बने खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते हुए विभाग ने बाजार में निगरानी बढ़ा दी है। 
 
इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखेगी। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे बाजार में मिलने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तत्काल इसकी सूचना विभाग को दें।
 
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में एनालाग पनीर के अवैध उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। 
 
इसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में त्योहारों के दौरान मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।


जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जमशेदपुर में फिलहाल एनालाग पनीर से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया है।

हालांकि, त्योहारों में बाहर से आने वाली खेप और स्थानीय आपूर्ति को देखते हुए एहतियातन पूरे बाजार पर नजर रखी जा रही है।

क्या होता है एनालाग पनीर?

एनालाग पनीर पारंपरिक रूप से दूध से बनने वाले असली पनीर का एक विकल्प (सब्स्टीट्यूट) होता है। इसे तैयार करने में दूध के ठोस पदार्थों (मिल्क सॉलिड्स) के साथ वनस्पति वसा (वेजीटेबल फैट), प्रोटीन, स्टार्च और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। 
 
नियमानुसार ऐसे उत्पादों की बिक्री और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
 

उपभोक्ता बरतें ये सावधानियां:   

  • लेबल और लाइसेंस जांचें: पैकेटबंद पनीर खरीदते समय निर्माता का नाम, पता, सामग्री और FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर देखें।
  • कम कीमत से बचें: यदि बाजार दर से असामान्य रूप से कम कीमत पर पनीर मिल रहा हो, तो सतर्क रहें।
  • खुले पनीर पर नजर: केवल देखकर असली और एनालाग पनीर में अंतर करना मुश्किल होता है। खुले में बिक रहे पनीर की गुणवत्ता पर संदेह होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

त्योहारों में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। जांच के लिए टीम गठित की गई है। संदिग्ध खाद्य सामग्री मिलने पर लोग विभाग को तत्काल सूचना दें।

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डॉ. साहिर पाल, सिविल सर्जन

पर्व-त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।

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संजय कुमार, फूड सेफ्टी ऑफिसर