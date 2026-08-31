जमशेदपुर के गोविंदपुर में फूटा जनआक्रोश: बदहाल सड़क के गड्ढों में रोपे पौधे, नाकेबंदी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के विकास के दावों के बीच गोविंदपुर अन्ना चौक की जर्जर और बदहाल सड़क ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

सोमवार सुबह अन्ना चौक पर खराब सड़क के कारण हुए एक और हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध किया।

सड़क के बीचों-बीच बने जानलेवा गड्ढों में पौधे रोपकर प्रशासन और औद्योगिक कंपनियों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया।

हादसों का अड्डा बना जेम्को-अन्ना चौक मार्ग

जेम्को चौक से अन्ना चौक तक का यह प्रमुख मार्ग जलजमाव के कारण तालाब में तब्दील हो चुका है। जिस औद्योगिक क्षेत्र में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, न्यूवोको स्टील, तार कंपनी और स्टील स्ट्रिप्स जैसी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं, वहां की सड़कें हल्की बारिश में ही जलमग्न हो जाती हैं।

हाल ही में 8 अगस्त को स्कूल बस की चपेट में आने से मासूम बच्ची रूही की मौत हुई थी और 23 अगस्त को कार दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी

इसके बावजूद सुधार न होने से सोमवार को एक और हादसे के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि जब सड़क के गड्ढे फसल उगाने जितने गहरे हो चुके हैं, तो यहां पौधारोपण करना ही बेहतर है।

मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जलजमाव और जानलेवा गड्ढों का स्थायी समाधान जल्द नहीं निकाला गया, तो पूरा क्षेत्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा और औद्योगिक क्षेत्र की पूर्ण रूप से आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी।



विरोध प्रदर्शन में जम्मी भास्कर, पिंकी सिंह, रमन सिंह, राजबान सिंह, गोविंदा लोहरा, इंद्रजीत सिंह और दिनेश सिंह समेत सैकड़ों स्थानीय निवासी शामिल हुए।