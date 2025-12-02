100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल और उत्तर भारत का पहला हाई-टेक Sickle cell lab जमशेदपुर में
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह स्थित सदर अस्पताल परिसर बुधवार को इतिहास रचने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी यहां 100 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल और उत्तर भारत के पहले हाई-टेक सिकल सेल लैब का उद्घाटन करेंगे।
यह लैब न केवल कोल्हान, बल्कि पूरे झारखंड के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाने वाली है। उद्घाटन समारोह की तैयारियों में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल और उनकी पूरी टीम मंगलवार देर रात तक जुटी रही।
एक साथ 92 मरीजों की होगी जांच
सिविल सर्जन ने बताया कि यह सिकल सेल लैब अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें एक साथ 92 मरीजों की जांच की जा सकेगी। रिपोर्ट सिर्फ कुछ घंटों में उपलब्ध हो जाएगी।
लैब में ऐसी कई मशीनें लगाई गई हैं, जो उत्तर भारत में पहली बार उपयोग होंगी। लैब के सुचारू संचालन के लिए हैदराबाद से तीन विशेषज्ञ टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है।
राज्यभर से यहां सैंपल भेजे जाएंगे
कोल्हान के अलावा राज्यभर से यहां सैंपल भेजे जाएंगे, जिससे सिकल सेल की पहचान और उपचार में तेजी आएगी। नया 100 बेड का अस्पताल आधुनिक रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि सामान्य से लेकर गंभीर अवस्था वाले मरीजों को एक ही परिसर में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
यहां हार्ट, न्यूरो, किडनी, कैंसर सहित कई विभाग चरणबद्ध रूप से शुरू किए जाएंगे। फिलहाल हार्ट और मधुमेह का ओपीडी शुरू किया गया है। जल्द ही इनडोर सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
सदर अस्पताल परिसर को तीन मंजिला करने के लिए 11 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। यही नहीं, भविष्य में यहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी योजना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन का सर्वे पूरा कर लिया है।
रेडियोलॉजी विभाग को मिलेगी आधुनिक मजबूती
अस्पताल में वर्तमान में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले दिनों में यहां एमआरआई और सीटी स्कैन भी शुरू किए जाएंगे। इससे मरीजों को महंगे निजी केंद्रों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
अस्पताल को पर्यावरण अनुकूल बनाते हुए 150 केवी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। सुरक्षा के लिए फिलहाल 14 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा।
नये अस्पताल में ये होंगी प्रमुख सुविधाएं
- अत्याधुनिक वार्ड
- ऑक्सीजन सपोर्ट बेड
- मिनी ऑपरेशन थियेटर
- 24×7 एयर कंडीशन सिस्टम
- पैथोलॉजी लैब
- एक्सरे और अल्ट्रासाउंड
- 24 घंटे फार्मेसी और इमरजेंसी
- मरीजों के परिजनों के बैठने और रुकने की सुविधा
- डॉक्टरों और स्टाफ के लिए अलग विश्राम कक्ष
- अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु पीएसए प्लांट
- दो डीप बोरिंग और दो 30-30 हजार लीटर की टंकियां
- मरीजों और स्टाफ के लिए अलग-अलग शौचालय
- अस्पताल संचालन के लिए 4 चिकित्सक, 35 नर्सें, 10 सपोर्ट स्टाफ, 10 सफाई कर्मी और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त
नया अस्पताल और सिकल सेल लैब कोल्हान ही नहीं, पूरे राज्य के मरीजों के लिए बड़ी राहत है। इससे जांच और इलाज दोनों तेज, आसान और आधुनिक हो सकेंगे।
डॉ. साहिर पाल, सिविल सर्जन सदर अस्पताल खासमहल
