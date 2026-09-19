जमशेदपुर में गणेश विसर्जन का विवाद बना खूनी संघर्ष: लाठी-डंडों से घरों में घुसकर हमला

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरियाबेड़ा नेपाली बस्ती में शनिवार शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।

बस्ती के ऊपरी और निचले टोला के लोग आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। घटना में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

विसर्जन के विवाद में समझौते के बाद हमला

स्थानीय महिला सीमा के अनुसार, शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया था।

हालांकि, आरोप है कि शनिवार शाम करीब 5:45 बजे सुशील नामक युवक अपने साथ लगभग 50 लोगों को लेकर बस्ती पहुंचा। उपद्रवी लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, बेलचा और ईंट-पत्थर से लैस थे।

घायलों में एक की हालत नाजुक, बस्ती में दहशत

उन्होंने जबरन घरों में घुसकर लोगों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस हिंसक झड़प में आकाश, मुन्ना थापा, छोटू रजक, धीरज और राहुल घायल हो गए।

सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां राहुल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। दूसरे पक्ष की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई बयान नहीं आया है।

पुलिस देर से पहुंची, क्षेत्र में तनाव

स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर सूचना देने के बावजूद देर से पहुंचने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से पूरी बस्ती में तनाव और दहशत का माहौल है।

महिलाओं ने रात में दोबारा हमले की आशंका जताई है। एमजीएम थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।