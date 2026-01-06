Galvanext में जुटेंगे वैश्विक दिग्गज; बताएंगे अब हल्की होंगी गाड़ियां और छतें चलेंगी सालों-साल, जमशेदपुर में जानें Harvard का स्टील फॉर्मूला

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी जमशेदपुर एक बार फिर इस्पात तकनीक के वैश्विक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स (IIM) जमशेदपुर चैप्टर, टाटा स्टील और सीएसआईआर-एनएमएल के संयुक्त तत्वावधान में 8 और 9 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन Galvanext का आयोजन किया जा रहा है।

यह सम्मेलन शहर के प्रतिष्ठित ताज विवांता होटल में होगा, जहां देश-विदेश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ स्टील को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आधुनिक तकनीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में America, France, China समेत कई देशों से आए विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस Galvanizing Technology के नए आयामों पर रहेगा। खासकर जिंक-एल्यूमिनियम-मैग्नीशियम आधारित नई कोटिंग तकनीक पर, जो स्टील को पारंपरिक जिंक कोटिंग की तुलना में कहीं अधिक समय तक जंग से बचाने में सक्षम है। आम आदमी के जीवन से जुड़ी तकनीक अक्सर बारिश और नमी के कारण लोहे के दरवाजों, घरों की छतों और वाहनों की बॉडी पर जंग लग जाती है। इससे न सिर्फ उनकी उम्र घटती है, बल्कि रखरखाव का खर्च भी बढ़ता है। सम्मेलन में प्रस्तुत की जाने वाली नई मिश्रधातु आधारित कोटिंग तकनीक स्टील के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी।

इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा।घर की छतें वर्षों तक सुरक्षित रहेंगी और वाहनों की बॉडी जल्दी खराब नहीं होगी। हल्की गाड़ियां, बेहतर माइलेज गैल्वानेक्स्ट में एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील (एएचएसएस) पर भी विशेष चर्चा होगी। यह स्टील वजन में हल्का होने के साथ-साथ अत्यधिक मजबूत होता है। इसके उपयोग से वाहनों का कुल वजन कम किया जा सकता है। इससे ईंधन की खपत घटेगी और माइलेज में सुधार होगा। साथ ही, मजबूत संरचना के कारण यात्रियों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिक्षा और उद्योग का वैश्विक संगम सम्मेलन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका), सेंट्रेल सुपेलेक (फ्रांस) के अलावा आईआईटी कानपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर और जम्मू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। उद्योग जगत से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, आर्सेलर (अमेरिका), एचबीआईएस (चीन) और जान काकरिल व एंड्रिट्ज जैसी अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। तकनीकों को व्यवहार में लागू होते देख सकेंगे दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्रों के साथ प्रतिभागियों को टाटा स्टील की अत्याधुनिक कंटीन्यूअस गैल्वनाइजिंग लाइन का भ्रमण भी कराया जाएगा, जहां वे इन तकनीकों को व्यवहार में लागू होते हुए देख सकेंगे।