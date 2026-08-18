जमशेदपुर में उफान पर स्वर्णरेखा-खरकाई: 30 से अधिक बस्तियों में घुसा पानी; चांडिल व गंजिया बैराज के सभी गेट खुले

जासं, जमशेदपुर। लगातार मूसलाधार बारिश और उड़ीसा व झारखंड के बांधों से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं।

बाढ़ का पानी अब केवल तटीय झुग्गियों तक सीमित न रहकर शहर के पॉश इलाके बिष्टुपुर के निचले रिहाइशी क्षेत्रों में भी तेजी से प्रवेश कर गया है।

बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो, बागबेड़ा और आदित्यपुर की 30 से अधिक बस्तियों के 800 से अधिक मकानों में नदी का पानी भर जाने से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।

खतरे के निशान से 6.45 मीटर ऊपर बही खरकाई

बाढ़ नियंत्रण कक्ष (फ्लड कंट्रोल सेल) की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नदियों का रुझान लगातार बढ़ता हुआ (Rising) बना हुआ है: खरकाई नदी (आदित्यपुर ब्रिज): खतरे का निशान 129.00 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 135.45 मीटर रिकॉर्ड किया गया (खतरे से 6.45 मीटर ऊपर)।

स्वर्णरेखा नदी (मानगो ब्रिज): खतरे का निशान 121.50 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 123.82 मीटर पर पहुंच गया है (खतरे से 2.32 मीटर ऊपर)। गंजिया बैराज के 15 और चांडिल के 13 गेट खुले

उड़ीसा के व्यांगबिल डैम (2 गेट) और खरकई डैम (2 गेट) से पानी छोड़े जाने के बाद सरायकेला स्थित गंजिया बैराज के सभी 15 गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जिससे 6,482.37 क्यूमेक्स पानी प्रति सेकेंड की दर से छोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर, चांडिल डैम का जलस्तर 180 मीटर के पार पहुंचने पर इसके 13 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं, जहां से 750 क्यूमेक्स से अधिक पानी बहाया जा रहा है। इंजीनियरों के अनुसार, गंजिया बैराज और चांडिल से छोड़े गए पानी तथा बैकवॉटर के कारण अगले 12 से 24 घंटों में कदमा, सोनारी, मानगो, बागबेड़ा और बिष्टुपुर के तटीय इलाकों में जलस्तर और भीषण रूप से बढ़ सकता है। बिष्टुपुर, जुगसलाई व मानगो में सैकड़ों घर डूबे बिष्टुपुर: भाटिया पार्क तटीय क्षेत्र, होटल रमाडा व सेंट मेरीज स्कूल मुख्य मार्ग, पार्वती घाट निचले इलाके और रामजनमनगर में 3 से 4 फीट पानी भर गया है।

जुगसलाई: गरीब नवाज कॉलोनी, इस्लामनगर और नया बाजार में 300 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं।

मानगो: शंकोसाई, रामनगर, श्यामनगर और चाणक्यपुरी में 200 से अधिक घरों में पानी भर जाने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

जेएनएसी क्षेत्र: शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 3 व 4, भुइयांडीह लाल भट्ठा, सीतारामडेरा, बागुनहातु और बारीडीह में 400 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर चुका है।

कपाली-कमारगोड़ा पुल डूबा, आवागमन पूरी तरह ठप

सरायकेला-खरसावां के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के कमारगोड़ा में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। इसके कारण कांदरबेड़ा-डोबो मार्ग से कपाली ओपी और कपाली नगर परिषद कार्यालय जाने वाली सड़क पर यातायात बाधित हो गया है। कार्यपालक पदाधिकारी गोपी किशन एवं कपाली ओपी पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुल के दोनों ओर जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया है तथा बैरिकेडिंग लगा दी है। 25 से अधिक शेल्टर होम में बांटी जा रही राहत सामग्री