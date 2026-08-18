जमशेदपुर में फिर बाढ़ का खतरा: 24 घंटे से मूसलाधार बारिश, उफान पर स्वर्णरेखा और खरकई; निचले इलाकों में अलर्ट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक-रुककर हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है।

लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते नदी तटीय और निचले इलाकों में पानी घुसने का डर सताने लगा है।

स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

शहर की सड़कों पर जलभराव, लोगों की बढ़ी चिंता

मंगलवार को भी जमशेदपुर में तेज और रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही वर्षा से शहर के कई प्रमुख रास्तों और निचले मोहल्लों में पानी भरने लगा है।

स्थानीय निवासियों की चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं, क्योंकि यदि बारिश का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों तक पहुंच सकता है।

झारखंड के ठीक ऊपर पहुंचा Depression

मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) के अनुसार, गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में बना अवदाब (Depression) अब आगे बढ़कर झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों के ठीक ऊपर केंद्रित हो गया है।

मंगलवार सुबह 5:30 बजे इसका मुख्य केंद्र झारखंड के ऊपर 23.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.1 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास दर्ज किया गया।

यह मौसमी सिस्टम पिछले छह घंटों में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है।

अगले 24 घंटे शहर के लिए बेहद संवेदनशील

मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि यह अवदाब अगले 24 घंटों में झारखंड और बिहार के रास्ते पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा।

इसके प्रभाव से पूरे राज्य सहित जमशेदपुर में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आ सकती है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में अचानक उफान आने की प्रबल संभावना है, जिससे अगले 24 घंटे जमशेदपुर शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

प्रशासन की अपील: अफवाहों से बचें, सतर्क रहें

अचानक जलस्तर बढ़ने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं: