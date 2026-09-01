जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ा: खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर खरकई, बागबेड़ा की बस्ती में घुसा पानी
जमशेदपुर में लगातार बारिश और डैम के फाटक खुलने से खरकई नदी खतरे के निशान से 3.08 मीटर ऊपर बह ...और पढ़ें
HighLights
खरकई नदी खतरे के निशान से 3.08 मीटर ऊपर बह रही।
बागबेड़ा नया बस्ती के 30-40 घरों में बाढ़ का पानी।
प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लगातार हो रही बारिश और डैम का फाटक खोले जाने के बाद खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी खतरे के निशान से 3.08 मीटर ऊपर बह रही है।
इसका असर बागबेड़ा क्षेत्र के निचले इलाकों में दिखने लगा है। बागबेड़ा नया बस्ती के करीब 30 से 40 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है।
जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आसपास के कई अन्य घरों में भी पानी घुसने की आशंका है। पानी बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों के आवागमन में भी परेशानी हो रही है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा
बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सह जिला भाजपा नेता सुबोध झा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।
उन्होंने जिला प्रशासन से प्रभावित इलाकों पर तत्काल ध्यान देने और लोगों के बीच राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की।
सुबोध झा ने कहा कि यदि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन को पहले से तैयार रखनी चाहिए, ताकि स्थिति गंभीर होने पर लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
नया बस्ती निवासी अनिल महतो, कौशल सिंह, ललन शर्मा, अवधेश कुमार, विमला देवी और चंदन कुमार समेत कई लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी बढ़ने से घरों से निकलना और जरूरी काम के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो गया है।
इन इलाकों में भी बढ़ा खतरा
खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बागबेड़ा कॉलोनी, हरहरगुट्टू, कीताडीह, करनडीह, घाघीडीह, जुगसलाई के निचले इलाके, बागबेड़ा बस्ती और नदी किनारे बसी अन्य बस्तियों में भी खतरा बढ़ गया है।
हालांकि, इन क्षेत्रों में पानी प्रवेश करेगा या नहीं, यह बारिश और स्थानीय जलस्तर पर निर्भर करेगा। उधर, स्वर्णरेखा नदी भी खतरे के निशान से 0.34 मीटर ऊपर बह रही है।
नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।