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जमशेदपुर में खरकई लाल निशान से 1.95 मीटर ऊपर; 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी

By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:15 PM (IST)

जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खरकई नदी खतरे के निशान से 1.95 मीटर ऊपर बह रही है।

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी के कारण स्‍वर्णरखा-खरकई नदी का जलस्‍तर बढ़ गया है।

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी के कारण स्‍वर्णरखा-खरकई नदी का जलस्‍तर बढ़ गया है।

HighLights

  1. बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है।

  2. तटीय बस्तियों में पानी घुसा, 3 दिन भारी बारिश अलर्ट।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और ऊपरी जलाशयों से छोड़े जा रहे भारी जल के कारण लौहनगरी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। 
 
खरकई नदी आदित्यपुर पुल के पास खतरे के निशान (129.00 मीटर) को पार करते हुए 130.95 मीटर पर पहुंच गई है, जो लाल निशान से 1.95 मीटर ऊपर है। 
 
वहीं, मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 120.64 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान (121.50 मीटर) की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष दोनों नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रख रहा है।
 

डैमों और बैराजों से छोड़ा गया रिकॉर्ड पानी 

उपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जलस्तर का दबाव बढ़ने के बाद चांडिल कॉम्प्लेक्स फ्लड सेल द्वारा कई डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं:

  •     गंजिया बैराज: जलस्तर 135.00 मीटर पहुंचते ही सभी 8 रेडियल गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जहां से 1186.54 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।
  •     चांडिल डैम: 179.19 मीटर जलस्तर के बीच 13 फाटकों से 744.57 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है।
  •     गालूडीह बैराज: 6 गेट खोलकर 1633.36 क्यूमेक्स पानी का बहाव जारी है।
  •     ओडिशा के डैम: बांकाबल डैम से 84.72 और खरकई डैम से 55.18 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।

 

तटीय बस्तियों में घुसा पानी, अफरा-तफरी का माहौल 

नदियों के रौद्र रूप के कारण बागबेड़ा, कदमा (शास्त्रीनगर), मानगो (शंकोसाई व दाईगुट्टू) की तटीय बस्तियों और मकानों में पानी प्रवेश कर गया है। 
 
शास्त्रीनगर व बागबेड़ा के निवासियों ने बताया कि दोपहर तक पानी सीधे घरों के आंगन तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। कई परिवारों पर पलायन की नौबत आ गई है।
 

आदित्यपुर में फिसलन और जलजमाव 

आदित्यपुर रेलवे अंडरग्राउंड पुल के नीचे भारी जलजमाव से यातायात ठप हो गया है। ओवरब्रिज के पास रेलवे की गिराई मिट्टी बहकर मुख्य सड़क पर आने से भीषण फिसलन हो गई है। 
 
जिससे कई बाइक सवार चोटिल हो चुके हैं। नगर निगम की ओर से माइकिंग कर तटीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
 

48 घंटे में 160 मिमी बारिश, कोल्हान में 3 दिन भारी अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 48 घंटों में जमशेदपुर में 160 मिमी से अधिक बारिश दर्ज हुई है। अगले तीन दिनों तक पूरे कोल्हान प्रमंडल में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 
 
जिला प्रशासन ने JNAC, मानगो अक्षेस, जुगसलाई नगर परिषद और NDRF की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है।