जमशेदपुर में खरकई लाल निशान से 1.95 मीटर ऊपर; 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और ऊपरी जलाशयों से छोड़े जा रहे भारी जल के कारण लौहनगरी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

खरकई नदी आदित्यपुर पुल के पास खतरे के निशान (129.00 मीटर) को पार करते हुए 130.95 मीटर पर पहुंच गई है, जो लाल निशान से 1.95 मीटर ऊपर है।

वहीं, मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 120.64 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान (121.50 मीटर) की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष दोनों नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रख रहा है।

डैमों और बैराजों से छोड़ा गया रिकॉर्ड पानी

उपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जलस्तर का दबाव बढ़ने के बाद चांडिल कॉम्प्लेक्स फ्लड सेल द्वारा कई डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं:

गंजिया बैराज: जलस्तर 135.00 मीटर पहुंचते ही सभी 8 रेडियल गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जहां से 1186.54 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है।

जलस्तर 135.00 मीटर पहुंचते ही सभी 8 रेडियल गेट पूरी तरह खोल दिए गए हैं, जहां से 1186.54 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। चांडिल डैम: 179.19 मीटर जलस्तर के बीच 13 फाटकों से 744.57 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है।

179.19 मीटर जलस्तर के बीच 13 फाटकों से 744.57 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। गालूडीह बैराज: 6 गेट खोलकर 1633.36 क्यूमेक्स पानी का बहाव जारी है।

6 गेट खोलकर 1633.36 क्यूमेक्स पानी का बहाव जारी है। ओडिशा के डैम: बांकाबल डैम से 84.72 और खरकई डैम से 55.18 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है।