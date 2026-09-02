Jamshedpur Flood: उजड़े आशियाने के बीच जी रहे लोग; जाबिर पुल फिर से बनेगा, एनएच के गड्ढे भी भरेंगे

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बागबेड़ा की नया बस्ती निवासी 65 वर्षीय रामखेलावन की सूनी और पथराई आंखें अपने आंगन में जमा दो फीट मोटी गाद को एकटक निहार रही थीं।

72 घंटे की लगातार बारिश के बाद नदियों का पानी तो उतर गया है, लेकिन पीछे छूट गई है बजबजाती सड़ांध और तिनका-तिनका जोड़कर बनाई गई गरीबों की गृहस्थी की बर्बादी।

तटीय इलाकों में अब सैलाब का खौफ भले ही कम हो गया हो, लेकिन घर-आंगन में पसरी तबाही ने महामारी और भुखमरी का नया डर हर चेहरे पर उकेर दिया है।





नदियों का उफान थमा, पर आफत बरकरार

लगातार बारिश और चांडिल व खरकई डैम के फाटक खुलने से स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर थीं। अब स्वर्णरेखा का जलस्तर मानगो ब्रिज के पास खतरे के निशान (121.50 मीटर) से नीचे आकर लगभग 120 मीटर पर आ गया है।

वहीं खरकई का जलस्तर भी आदित्यपुर ब्रिज पर 129 मीटर से खिसककर 128 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर घटने से बागबेड़ा, कदमा के शास्त्रीनगर और मानगो जैसे निचले इलाकों से पानी तो वापस लौट रहा है, लेकिन अपने पीछे मुसीबतों का पहाड़ छोड़ गया है।





उजड़े आशियाने और बीमारियों का खौफ घरों के अंदर रखा राशन पूरी तरह सड़ चुका है। दीवारों पर पानी के निशान बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। शास्त्रीनगर की मीना देवी रुंधे गले से कहती हैं, पानी तो चला गया, लेकिन अब इस सड़ांध और कीचड़ में बच्चों को बीमारी से कैसे बचाएं?

हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। यही दर्द मानगो और बागबेड़ा के हर उस परिवार का है, जिसने रातों-रात अपना आशियाना डूबते देखा। अब सबसे बड़ी चुनौती इस गाद से पैदा होने वाले संक्रमण और मच्छरजनित बीमारियों से निपटने की है।





प्रशासन अलर्ट, युद्ध स्तर पर राहत के निर्देश हालात की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि जिन इलाकों से पानी उतरा है, वहां तत्काल सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया जाए। जल निकासी के बाद फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव युद्ध स्तर पर करने का हुक्म दिया गया है।



जिनके घर ढहे हैं, उन्हें तत्काल आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान और अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।





जाबिर पुल का फिर से होगा निर्माण, एनएच के गड्ढे भी भरेंगे मानगो स्थित जाबिर पुल के बाढ़ में डूबने और आवागमन ठप होने पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया है। अभियंताओं की टीम द्वारा तकनीकी जांच पूरी करने के बाद पुल के नए सिरे से निर्माण के लिए डीपीआर (DPR) तैयार कर लिया गया है।