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जमशेदपुर में बेखौफ अपराधी: परसुडीह में ऑटो चालक के अपहरण की कोशिश, जुगसलाई में बाइक टकराने पर चली गोली

By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:40 AM (IST)

जमशेदपुर में मंगलवार देर रात परसुडीह और जुगसलाई थाना क्षेत्रों में आधे घंटे के भीतर फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. जमशेदपुर में आधे घंटे में फायरिंग की दो घटनाएं।

  2. परसुडीह में ऑटो चालक पर अपहरण के प्रयास में गोली।

  3. जुगसलाई में बाइक टकराने के विवाद में फायरिंग हुई।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के परसुडीह और जुगसलाई थाना क्षेत्रों में मंगलवार देर रात महज आधे घंटे के अंतराल में फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाओं से शहर में सनसनी फैल गई। 
 
गनीमत यह रही कि दोनों घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ और लोग बाल-बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों मामलों की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
 

परसुडीह में ऑटो चालक पर फायरिंग और अपहरण का प्रयास 

पहली घटना परसुडीह थाना क्षेत्र के कीताडीह शिव मंदिर रोड स्थित पीएनबी (PNB) एटीएम के पास रात करीब 10.05 बजे घटी। ऑटो चालक संजय उर्फ गबरू के अनुसार, वह ऑटो लेकर घर लौट रहा था। 
 
तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसका पीछा किया। चालक का आरोप है कि अपराधियों ने पहले उसका अपहरण करने का प्रयास किया।
 
असफल होने पर उस पर फायरिंग कर दी। संजय ऑटो छोड़कर मौके से भाग निकला, जिससे उसकी जान बची। 
 
मामले में पुलिस की जांच में नेहाल तिवारी का नाम सामने आ रहा है। पुलिस के अनुसार, नेहाल की गतिविधियां पूर्व में भी आपराधिक रही हैं। पीड़ित ऑटो चालक, रवि यादव का परिचित है। 
 
रवि यादव व नेहाल तिवारी के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। 
 

जुगसलाई में बाइक टकराने को लेकर हुआ विवाद, सड़क पर चली गोली 

दूसरी घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र के चौक बाजार स्थित राहुल लॉज के पास रात करीब 10.35 बजे हुई। सफीगंज मोहल्ला निवासी उज्ज्वल ठाकुर अपने मित्र के साथ खड़ा था। 
 
तभी बागबेड़ा का शुभम ठाकुर वहां पहुंचा। इसी दौरान एक स्प्लेंडर बाइक की शुभम की बाइक से मामूली टक्कर हो गई। बात बढ़ने पर शुभम और उज्ज्वल ने बाइक सवार दो युवकों को दौड़ा लिया। 
 
भागने के दौरान गद्दी मोहल्ला के पास बाइक सवार युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दौड़ाने वाले शुभम और उज्ज्वल को ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जुगसलाई पुलिस दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है।