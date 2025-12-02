Language
    Jamshedpur: गोलमुरी में खाली क्‍वार्टर में लगी आग, TV-फ्रिज समेत कई सामान जलकर खाक

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    जमशेदपुर के गोलमुरी में एक खाली क्वार्टर में अचानक आग लग गई। इस घटना में टीवी, फ्रिज और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बुुधवार को गोलमुरी में लगी आग पर दमकल की मदद से काबू पाने की कोशिश करते दमकलकर्मी।

    जमशेदपुर, जासं। झारखंड के जमशेदपुर स्थित थाना क्षेत्र के सुखिया रोड स्थित क्वार्टर नंबर 83 में सोमवार देर रात आग लगने से भारी नुकसान हो गया। घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके कारण आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। 

    बाद में तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार, क्वार्टर के मालिक हसप्रीत सिंह अपने परिवार के साथ डॉक्टर के पास गए हुए थे। 
     
    इसी दौरान अचानक घर के एक कमरे से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। आग तेजी से फैलकर टीवी, फ्रिज और स्टोर रूम में रखे अन्य घरेलू सामानों को अपनी चपेट में ले गई। 
     
    पड़ोसियों ने पहले बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इसे नियंत्रित नहीं कर सके।
     
    सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही क‍ि आग दूसरे कमरों तक नहीं फैली, वरना नुकसान और अधिक हो सकता था।
     
    गोलमुरी थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि घटना की आधिकारिक सूचना थाने को नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 
     
    प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। परिजनों को घटना की जानकारी पड़ोसियों ने दी।
     
    सूचना मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचा और नुकसान का आंकलन किया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और दमकल विभाग आग से संबंध‍ित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।