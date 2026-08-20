जमशेदपुर एफसी के टेकओवर में कानूनी अड़चन: एआईएफएफ की हरी झंडी के बिना नहीं बदलेगी पहचान, जानिए नियम

जितेंद्र सिंह, जमशेदपुर। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर एफसी की मूल कंपनी (जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड) की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी महज 100 रुपये के टोकन मूल्य पर चर्चिल ब्रदर्स को हस्तांतरित की गई।

इसके बाद इस फुटबॉल क्लब के भविष्य पर बड़ा कानूनी व प्रक्रियागत पेंच फंस गया है। आगामी इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 सत्र में नए प्रबंधन के प्रवेश का रास्ता तो साफ हो गया है।

लेकिन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की आधिकारिक मुहर के बिना मैदान पर जमशेदपुर एफसी का नाम और लोगो बदलना नामुमकिन नजर आ रहा है।

मालिकाना हक बदलने से स्वतः नहीं बदलता नाम

कानूनी बारीकियों को समझें तो AIFF और एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन (AFC) ने मई 2026 में आगामी सत्र के लिए प्रीमियर-1 लाइसेंस जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की पंजीकृत संस्था को जारी किया था।

खेल नियमावली और एआईएफएफ क्लब लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत शेयरों की बिक्री से केवल कंपनी का मालिकाना हक बदलता है, महासंघ के पास पंजीकृत क्लब का नाम, ट्रेडमार्क या लोगो स्वतः नहीं बदलता।

जब तक एआईएफएफ की कार्यकारी समिति नाम परिवर्तन की विशेष अनुमति नहीं देती, तब तक चर्चिल ब्रदर्स को कानूनी रूप से जमशेदपुर एफसी के नाम और आधिकारिक लोगो के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा।

नियमावली के अनुसार, यदि कोई क्लब बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के अपना नाम, लोगो, ट्रेडमार्क या प्रबंधकीय संरचना बदलता है, तो AIFF के पास उसका प्रीमियर-1 लाइसेंस तुरंत रद्द करने या वापस लेने का पूर्ण विधिक अधिकार सुरक्षित है।

अतीत के उदाहरणों से समझें रीब्रांडिंग की विधिक प्रक्रिया

भारतीय फुटबॉल में मालिकाना हक बदलने के बाद रीब्रांडिंग की प्रक्रिया हमेशा महासंघ की कठोर विधिक स्वीकृति पर निर्भर रही है।

अतीत में जब दिल्ली डायनामोज का स्थानांतरण हुआ, तो AIFF की औपचारिक अनुमति के बाद ही वह ओडिशा एफसी बन सका था।

इसी तरह एफसी पुणे सिटी का मालिकाना हक हस्तांतरित होने पर एआईएफएफ की स्वीकृति से उसे 'हैदराबाद एफसी' और बाद में 'स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली' के रूप में नई पहचान मिली।

चर्चिल ब्रदर्स को भी इसी विधिक प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि शेयर बिक्री से नाम में स्वतः बदलाव का कोई नियम नहीं है।

1.1 करोड़ फीस जमा, जमशेदपुर के 12 खिलाड़ी टीम में शामिल

इस विधिक पेंच के बीच चर्चिल ब्रदर्स ने आईएसएल में अपनी सहभागिता पक्की करने के लिए 1.1 करोड़ रुपये की पार्टिसिपेशन फीस एआईएफएफ में जमा कर दी है।

क्लब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वलणका अलेमाओ ने स्पष्ट किया कि टाटा स्टील के साथ हुए समझौते का पूर्ण पालन किया जाएगा।

इसके तहत जमशेदपुर एफसी के 12 खिलाड़ियों और दो कोचिंग स्टाफ को नई टीम में शामिल किया जा रहा है। 14 अगस्त को हुए करार के तहत चार करोड़ से अधिक शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी होनी है।