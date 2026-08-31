भारतीय फुटबॉल मंच पर चमके JFC के सितारे: ओवेन कोएल और मो. सानन ने जीते शीर्ष FPAI अवार्ड्स
कोलकाता में आयोजित एफपीएआई वार्षिक पुरस्कार समारोह में जमशेदपुर एफसी से जुड़े दिग्गजों का दबदबा रहा। मो. सानन को यंग ...और पढ़ें
HighLights
एफपीएआई पुरस्कारों में जमशेदपुर एफसी के दिग्गजों का दबदबा रहा।
मो. सानन को यंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।
पूर्व कोच ओवेन कोएल ने कोच ऑफ द ईयर का खिताब जीता।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोलकाता में आयोजित फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FPAI) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में जमशेदपुर एफसी (JFC) से जुड़े दिग्गजों का दबदबा देखने को मिला। देशभर के पेशेवर फुटबॉलरों के मतदान से चुने गए विजेताओं में जमशेदपुर कनेक्शन पूरी तरह छाया रहा।
हाल ही में टाटा स्टील द्वारा मात्र 100 रुपये की सांकेतिक कीमत पर गोवा के चर्चिल ब्रदर्स को बेची गई जमशेदपुर एफसी की व्यावसायिक प्रासंगिकता भले ही कागजों में जो भी रही हो।
लेकिन भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इसी क्लब के हुनर का डंका बजा है। एफपीएआई अवार्ड्स में जेएफसी के प्रतिभावान विंगर मो. सानन और पूर्व कोच ओवेन कोएल को शीर्ष सम्मान से नवाजा गया।
मो. सानन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर
जेएफसी के उभरते विंगर मो. सानन को उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए देश का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।
वहीं, 2021-22 में जमशेदपुर एफसी को ऐतिहासिक आईएसएल लीग विनर्स शील्ड जिताने वाले पूर्व कोच ओवेन कोएल को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।
इसके अलावा, इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर बने मोहन बागान के स्टार मिडफील्डर लल्लियानजुआला चांगते भी अपने करियर के शुरुआती पड़ाव में जमशेदपुर एफसी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
एफपीएआई अवार्ड्स 2026 की प्रमुख श्रेणियां व विजेता:
- यंग प्लेयर ऑफ द ईयर: मो. सानन (जमशेदपुर एफसी)
- कोच ऑफ द ईयर: ओवेन कोएल (पूर्व जेएफसी कोच)
- इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर: लल्लियानजुआला चांगते (मोहन बागान)
- विदेशी प्लेयर ऑफ द ईयर: मिगुएल फिगुएरा दामासेन
- आई-लीग प्लेयर ऑफ द ईयर: फ्रांकी बुआम (शिलांग लाजोंग)
- भारतीय महिला प्लेयर ऑफ द ईयर: मनीषा कल्याण
- महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर: सनफिडा नोंग्रम
- महिला कोच ऑफ द ईयर: एंथनी एंड्रयूज (गोकुलम केरला)
- कोच एजुकेशन अवार्ड: सावियो मेडेरा (पूर्व भारतीय कोच)
- स्पेशल अवार्ड (आईएसएल व आईडब्ल्यूएल चैंपियंस): ईस्ट बंगाल एफसी (पुरुष एवं महिला टीम)
22 साल बाद राष्ट्रीय लीग का खिताब जीतने वाली ईस्ट बंगाल एफसी को पुरुष आईएसएल और महिला आईडब्ल्यूएल चैंपियन के रूप में विशेष सम्मान दिया गया।