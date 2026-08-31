भारतीय फुटबॉल मंच पर चमके JFC के सितारे: ओवेन कोएल और मो. सानन ने जीते शीर्ष FPAI अवार्ड्स

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोलकाता में आयोजित फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FPAI) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में जमशेदपुर एफसी (JFC) से जुड़े दिग्गजों का दबदबा देखने को मिला। देशभर के पेशेवर फुटबॉलरों के मतदान से चुने गए विजेताओं में जमशेदपुर कनेक्शन पूरी तरह छाया रहा।

हाल ही में टाटा स्टील द्वारा मात्र 100 रुपये की सांकेतिक कीमत पर गोवा के चर्चिल ब्रदर्स को बेची गई जमशेदपुर एफसी की व्यावसायिक प्रासंगिकता भले ही कागजों में जो भी रही हो।

लेकिन भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इसी क्लब के हुनर का डंका बजा है। एफपीएआई अवार्ड्स में जेएफसी के प्रतिभावान विंगर मो. सानन और पूर्व कोच ओवेन कोएल को शीर्ष सम्मान से नवाजा गया।

मो. सानन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर

जेएफसी के उभरते विंगर मो. सानन को उनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए देश का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।