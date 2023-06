Jamshedpur: बिष्टुपुर में बेटे को जिंदा जलाकर मारने वाला क्रूर पिता दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

झारखंड के जमशेदपुर में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय ने पुत्र रहमान अंसारी को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी पिता रफीक अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को दोषी रफीक को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में आठ लोगों की गवाही हुई थी। घटना पांच मार्च 2021 की सुबह आठ बजे की है।

बिष्टुपुर में बेटे को जिंदा जलाकर मारने वाला क्रूर पिता दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय ने पुत्र रहमान अंसारी को जलाकर मार डालने के मामले में आरोपी पिता रफीक अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बुधवार को दोषी रफीक को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में आठ लोगों की गवाही हुई थी। 2021 का है मामला घटना पांच मार्च, 2021 की सुबह आठ बजे की है। रहमान अंसारी के भाई रहीम अंसारी ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि घटना के दिन वह अपने कमरे में सोया था। अचानक भाई रहमान की चिल्लाने की आवाज आई। उसकी नींद खुल गई। भाई की पत्नी नेहा और बहन शबनम के साथ रहमान के कमरे की ओर दौड़कर गया और देखा कि पिता उसके भाई के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। आरोपी ने भागने का किया प्रयास जैसे ही पिता ने रहीम को देखा तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इधर घर का दरवाजा बाहर से बंद था और भाई कमरे में जल रहा था। दरवाजा खोलकर बाथरूम से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इस दौरान आस-पास के लोग भी आए और भाई को टीएमएच में दाखिल कराया। रास्ते में भाई ने बताया था कि पिता रफीक अंसारी ने उनके सोते हालत में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इसलिए रहमान को जिंदा जलाया भाई की छह दिन बाद 11 मार्च को टीएमएच में मौत हो गई। घटना का कारण भाई द्वारा पिता रफीक का दूसरी औरत से नाजायज संबंध का विरोध करना था। मां के साथ भी पिता मारपीट करते थे।

Edited By: Yashodhan Sharma