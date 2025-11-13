Language
    JAMSHEDPUR CRIME : बैंक की तिजोरी से 30 लाख का GOLD गायब, एक माह बाद खुला राज, जांच में जुटी पुलिस

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:19 AM (IST)

    जमशेदपुर में एक बैंक की तिजोरी से 30 लाख रुपये का सोना गायब हो गया। घटना का पता एक महीने बाद चला, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक अधिकारियों ने नियमित स्टॉक चेकिंग के दौरान सोने की कमी पाई। पुलिस बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

    जासं, जमशेदपुर। मानगो स्थित आजादनगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑडिट के दौरान बैंक की तिजोरी से 272 ग्राम सोना रहस्यमय ढंग से गायब पाया गया। सोने की अनुमानित बाजार कीमत 30 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। 

    घटना के संबंध में बैंक प्रबंधक मोहम्मद अजहरुद्दीन की लिखित शिकायत पर आजादनगर थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि यह मामला 23 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच का है। 
     
    इस अवधि के दौरान तिजोरी में रखे तीन पैकेट सोना अचानक गायब हो गए, जिसका खुलासा एक महीने बाद ऑडिट में हुआ। यह मामला तब सामने आया जब बैंक की नियमित आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया चल रही थी। 

    सीसीटीवी फुटेज से मिलेंगे सुराग 

    घटना की सूचना मिलने के बाद आजादनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक परिसर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली है। तकनीकी टीम अब उन फुटेज का फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस दिन और किन परिस्थितियों में तिजोरी खोली गई।  

    ऑडिट के दौरान तिजोरी में रखे कीमती सामान की सूची और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया। उसी दौरान यह सामने आया कि तीन पैकेट सोना तिजोरी से नदारद हैं।

    ऑडिट टीम ने तुरंत शाखा प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामले की सूचना बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई। जांच में सामने आया कि इन पैकेटों तक पहुंच सीमित कर्मचारियों को ही थी, जिससे मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है।

    बैंक प्रबंधन का कहना है कि तिजोरी का उपयोग निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत किया जाता है और उसकी चाभी केवल अधिकृत अधिकारी के पास होती है। इसके बावजूद सोने का गायब होना गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता है।

    सवालों के घेरे में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था 

    इस घटना ने बैंक की सुरक्षा प्रणाली और प्रोटोकॉल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। प्रारंभिक अनुमान है कि घटना बैंक परिसर के भीतर से हुई चोरी का मामला हो सकता है, क्योंकि तिजोरी तक पहुंच केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित थी।


    फिलहाल पुलिस ने बैंक के कई कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद बैंक के सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक साक्ष्य मिलने के बाद संदिग्ध कर्मचारियों से औपचारिक पूछताछ की जाएगी।

    स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक परिसर के भीतर से इतनी बड़ी मात्रा में सोना रहस्यमय तरीके से गायब हुआ है।

    मामला संवेदनशील है और पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। बैंक के सभी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।

    ﻿चंदन कुमार, थाना प्रभारी आजादनगर

    बैंक प्रशासन जांच में पारदर्शिता बरत रहा है। हम पुलिस को सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं। घटना का जल्द खुलासा करने के लिए हर संभव सहयोग किया जा रहा है।

    मोहम्मद अजहरुद्दीन, शाखा प्रबंधक, बीओआई