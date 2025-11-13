JAMSHEDPUR CRIME : बैंक की तिजोरी से 30 लाख का GOLD गायब, एक माह बाद खुला राज, जांच में जुटी पुलिस

जासं, जमशेदपुर। मानगो स्थित आजादनगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब ऑडिट के दौरान बैंक की तिजोरी से 272 ग्राम सोना रहस्यमय ढंग से गायब पाया गया। सोने की अनुमानित बाजार कीमत 30 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

घटना के संबंध में बैंक प्रबंधक मोहम्मद अजहरुद्दीन की लिखित शिकायत पर आजादनगर थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि यह मामला 23 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 के बीच का है। इस अवधि के दौरान तिजोरी में रखे तीन पैकेट सोना अचानक गायब हो गए, जिसका खुलासा एक महीने बाद ऑडिट में हुआ। यह मामला तब सामने आया जब बैंक की नियमित आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज से मिलेंगे सुराग घटना की सूचना मिलने के बाद आजादनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक परिसर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली है। तकनीकी टीम अब उन फुटेज का फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस दिन और किन परिस्थितियों में तिजोरी खोली गई।

ऑडिट के दौरान तिजोरी में रखे कीमती सामान की सूची और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया। उसी दौरान यह सामने आया कि तीन पैकेट सोना तिजोरी से नदारद हैं। ऑडिट टीम ने तुरंत शाखा प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामले की सूचना बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई। जांच में सामने आया कि इन पैकेटों तक पहुंच सीमित कर्मचारियों को ही थी, जिससे मिलीभगत की आशंका गहराती जा रही है।



बैंक प्रबंधन का कहना है कि तिजोरी का उपयोग निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत किया जाता है और उसकी चाभी केवल अधिकृत अधिकारी के पास होती है। इसके बावजूद सोने का गायब होना गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता है।