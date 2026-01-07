जमशेदपुर में डिमना चौक पर चलती कार बनी आग का गोला, सवारों ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। शहर के सबसे व्यस्त डिमना चौक पर बुधवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक चलती कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, बीच सड़क पर धू-धू कर जलती कार के कारण कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया और वाहनों की कतारें लग गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मारुति डिजायर कार जैसे ही डिमना चौक के पास पहुंची, उसके बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक ने फौरन गाड़ी रोक दी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग की लपटें तेजी से उठने लगीं।

कार में सवार लोग आनन-फानन में बाहर निकले और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

शहर में आम हो चली ऐसी घटनाएं गौरतलब है कि जमशेदपुर में हाल के दिनों में चलती कारों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। कुछ समय पहले टेल्को और मानगो के डिमना रोड पर भी इसी तरह चलती कारों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।