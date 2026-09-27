Canara Bank Robbery: पुलिस ने जारी की 5 बदमाशों की फोटो, सुराग देने वाले को मिलेगा 2-2 लाख का इनाम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. एहतेशाम वकारिब ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए इनाम की घोषणा की गई है।

प्रत्येक अपराधी की सटीक सूचना या गिरफ्तारी में सहयोग देने वाले व्यक्ति को 2-2 लाख रुपये (कुल 10 लाख रुपये) का नकद इनाम दिया जाएगा।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। लोग किसी भी अपराधी की पहचान या उनके ठिकाने से जुड़ी जानकारी एसएसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी या गोलमुरी थाना प्रभारी के सरकारी नंबरों पर तुरंत साझा कर सकते हैं।

एसएसपी के अनुसार, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस अपराधियों के संभावित ठिकानों, उनके संपर्कों और आवाजाही के रास्तों की गहन पड़ताल कर रही है।

क्या था पूरा मामला?

गौरतलब है कि 24 सितंबर को 5 हथियारबंद बदमाशों ने गोलमुरी स्थित केनरा बैंक की शाखा पर धावा बोला था। अपराधियों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड, मैनेजर समेत कुल 14 कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया था।