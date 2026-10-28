ताउम्र रहे जनसंघी: कार्यक्रम में जाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते वक्त चंद्रशेखर मिश्रा ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं ताउम्र जनसंघी रहे चंद्रशेखर मिश्रा का बुधवार दोपहर हृदयाघात (हार्ट अटैक) से निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे।

उनके आकस्मिक निधन की खबर से भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पूरे जमशेदपुर के राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर से निकलते समय चंद्रशेखर मिश्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

परिजन व कार्यकर्ता उन्हें तुरंत एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया जाने लगा। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के क्रम में ही उन्होंने अंतिम सांस ली।

चंद्रशेखर मिश्रा के निधन की खबर मिलते ही सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, और भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचे।

नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चंद्रशेखर मिश्रा का महाप्रयाण एक ऐसे संत राजनेता का निधन है, जिन्हें जमशेदपुर हमेशा याद रखेगा।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखर मिश्रा की अंतिम यात्रा गुरुवार सुबह 11:00 बजे भालूबासा के इंद्रानगर स्थित उनके निवास स्थान से निकाली जाएगी।

अंतिम यात्रा भुइयांडीह स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पहुंचेगी, जहां पूर्ण सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।