जमशेदपुर BJP में गुटबाजी के बीच बिरसानगर मंडल कार्यकारिणी की घोषणा, कार्यकर्ताओं में सुलग रहा असंतोष

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर भाजपा में मंडल कमेटियों के पुनर्गठन को लेकर जारी तीखी अंदरूनी खींचतान के बीच रविवार को पूर्वी विधानसभा अंतर्गत बिरसानगर मंडल की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया।

साकची स्थित पार्टी कार्यालय में महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष संजीव सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को अंगवस्त्र पहनाकर और मुंह मीठा कराकर अभिनंदन किया।

हालांकि, अनुशासित कैडर का दावा करने वाली पार्टी के भीतर बिरसानगर का सुलगता असंतोष स्पष्ट नजर आ रहा है।

मंडल अध्यक्ष संजीव बनर्जी उर्फ बापन बनर्जी की अगुवाई में गठित इस नई टीम में उपाध्यक्ष देबाशीष चंद्रा, कृपा गोप, मनीष पांडेय व रुपाली सिंह तथा महामंत्री जय प्रकाश सिंह भोला व तापस कर्माकर समेत जंबो कार्यकारिणी को जगह दी गई है।

भले ही ऊपरी तौर पर एकजुटता की तस्वीर पेश की जा रही हो, लेकिन पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किए जाने का आक्रोश अंदर ही अंदर सुलग रहा है।

हाल ही में सोनारी मंडल में उपेक्षा के आरोपों के कारण हुए इस्तीफों और जुगसलाई मंडल में वर्चस्व की जंग के बाद अब वही पटकथा बिरसानगर में दोहराई जा रही है।

गौरतलब है कि जमशेदपुर महानगर भाजपा में मंडलों के पुनर्गठन को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है और कई मंडलों में गुटबाजी के कारण घोषणाएं अटकी पड़ी हैं।

पिछले दिनों मानगो और जुगसलाई निकाय चुनावों में अपनों की भीतरघात तथा पदों की कथित सौदेबाजी के विवादों से पार्टी की काफी फजीहत हो चुकी है।

अब बिरसानगर में पद बांटकर जिला नेतृत्व भले ही स्थिति सामान्य होने का दावा कर रहा हो, लेकिन उपेक्षित कार्यकर्ताओं की चुप्पी आने वाले दिनों में किसी बड़े सियासी बवंडर की ओर इशारा कर रही है।