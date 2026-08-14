जमशेदपुर में SIR का गजब खेल, वोटर लिस्ट से मुखियाजी ही हो गए आउट; CM हेमंत से जांच की मांग

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लोकतंत्र के उस अजीबो-गरीब तमाशे की कल्पना कीजिए, जहां बरात तो सजी है, लेकिन दूल्हा ही गायब है! कुछ ऐसा ही अनोखा और गुदगुदाने वाला नजारा बागबेड़ा में देखने को मिला है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रशासनिक जादूगरी ने उन दिग्गजों को ही मतदाता सूची से गायब कर दिया, जो खुद जनता को वोट देने के लिए जागरूक करते हैं।

शुक्रवार को इस सरकारी चमत्कार का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र के मुखिया, उपमुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को पता चला कि लोकतंत्र के बहीखाते में अब उनका खुद का ही कोई वजूद नहीं बचा है। राजा ही प्रजा की कतार से बाहर बागबेड़ा के जिन माननीयों के इशारे पर पूरी पंचायत घूमती है, वे सरकारी फाइलों में अचानक निराकार हो चुके हैं। पश्चिम बागबेड़ा की मुखिया यमुना हांसदा, दक्षिण बागबेड़ा की उपमुखिया विनीता देवी और पंचायत समिति सदस्य रैना पूर्ति जैसे कद्दावर जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची से ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सिर से सींग।

इसके अलावा स्थानीय निवासी अमोद यादव, रितेश यादव, हीरा देवी और नेहा यादव भी इस डिजिटल विलोपन की भेंट चढ़ चुके हैं। जेब में रसीद, पर सूची में सन्नाटा सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी प्रभावितों के पास बीएलओ को समय पर फार्म और दस्तावेज सौंपने की पक्की रसीद मौजूद है। पर सरकारी तंत्र की गति न्यारी होती है। रसीदें अलमारी की शोभा बढ़ाती रहीं और नाम सूची से हवा हो गए।