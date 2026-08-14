Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जमशेदपुर में SIR का गजब खेल, वोटर लिस्ट से मुखियाजी ही हो गए आउट; CM हेमंत से जांच की मांग

By Jitendra Singh Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:17 PM (IST)

जमशेदपुर के बागबेड़ा में मुखिया, उपमुखिया समेत कई जनप्रतिनिधियों और निवासियों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, जबकि उनके पास फॉर्म जमा करने की रसीदें हैं।

जमशेदपुर बागबेड़ा में मतदाता सूची से गायब हुए मुखिया, उपमुखिया; जांच की मांग

जमशेदपुर बागबेड़ा में मतदाता सूची से गायब हुए मुखिया, उपमुखिया; जांच की मांग

HighLights

  1. बागबेड़ा में मुखिया, उपमुखिया समेत कई नाम मतदाता सूची से गायब।

  2. फॉर्म जमा करने की रसीदें होने के बावजूद नाम हटाए गए।

  3. उपायुक्त ने जांच और नाम दोबारा जोड़ने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लोकतंत्र के उस अजीबो-गरीब तमाशे की कल्पना कीजिए, जहां बरात तो सजी है, लेकिन दूल्हा ही गायब है! कुछ ऐसा ही अनोखा और गुदगुदाने वाला नजारा बागबेड़ा में देखने को मिला है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रशासनिक जादूगरी ने उन दिग्गजों को ही मतदाता सूची से गायब कर दिया, जो खुद जनता को वोट देने के लिए जागरूक करते हैं।

शुक्रवार को इस सरकारी चमत्कार का खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र के मुखिया, उपमुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को पता चला कि लोकतंत्र के बहीखाते में अब उनका खुद का ही कोई वजूद नहीं बचा है।

राजा ही प्रजा की कतार से बाहर

बागबेड़ा के जिन माननीयों के इशारे पर पूरी पंचायत घूमती है, वे सरकारी फाइलों में अचानक निराकार हो चुके हैं। पश्चिम बागबेड़ा की मुखिया यमुना हांसदा, दक्षिण बागबेड़ा की उपमुखिया विनीता देवी और पंचायत समिति सदस्य रैना पूर्ति जैसे कद्दावर जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची से ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सिर से सींग।

इसके अलावा स्थानीय निवासी अमोद यादव, रितेश यादव, हीरा देवी और नेहा यादव भी इस डिजिटल विलोपन की भेंट चढ़ चुके हैं।

जेब में रसीद, पर सूची में सन्नाटा

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी प्रभावितों के पास बीएलओ को समय पर फार्म और दस्तावेज सौंपने की पक्की रसीद मौजूद है। पर सरकारी तंत्र की गति न्यारी होती है। रसीदें अलमारी की शोभा बढ़ाती रहीं और नाम सूची से हवा हो गए।

इस प्रशासनिक अजूबे से भड़के जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता के नेतृत्व में जिला उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांग पत्र सौंपकर इस अदृश्य करने वाली लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

जांच और सुधार का मिला आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने भी इस अनोखी गड़बड़ी पर अचरज जताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी।

उन्होंने वादा किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी और नियमों के तहत जल्द से जल्द सभी जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जाएंगे।

मौके पर चुनका माडी, कुमोद यादव, आलम ताज, किशोर सिंह, सतवीर सिंह बग्गा और नीतीश सहित कई अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

यह भी पढ़ें- Jharkhand SIR: 15 अगस्त को पंचायतों में विशेष ग्राम सभा, पंजीकरण और सुधार प्रक्रिया की मिलेगी जानकारी

यह भी पढ़ें- SIR: बोकारो मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, लाखों नाम खतरे में, सुनवाई 24 अगस्त से