प्राइवेट पार्ट की थैली थी खाली; पेट में बन गया 1KG का ट्यूमर, 20 साल बाद जमशेदपुर में सर्जरी से बची जान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरायकेला-खरसावां निवासी एक 21 वर्षीय युवक के पेट में पिछले कई वर्षों से पल रहा करीब एक किलोग्राम का ट्यूमर आखिरकार एमजीएम (MGM) अस्पताल के डॉक्टरों की सूझबूझ और सफल सर्जरी से निकाल दिया गया।





चिकित्सकों के अनुसार, युवक के जन्म के समय से ही उसकी दाहिनी अंडकोष की थैली में अंडकोष मौजूद नहीं था। जन्म के समय न तो उसके परिवार का ध्यान इस ओर गया और न ही बड़ा होने पर युवक ने इसे गंभीरता से लिया।

20 सालों तक नजरअंदाज होती रही समस्या

करीब 20 वर्षों तक यह गंभीर स्थिति नजरअंदाज होती रही। लगभग चार साल पहले युवक को पेट में दर्द के साथ अंदर कोई गोला जैसा महसूस होने लगा।

जब परेशानी काफी बढ़ गई, तब परिजनों ने इसे गंभीरता से लिया और करीब दो सप्ताह पहले उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया।

जांच में कैंसर के लक्षण और ट्यूमर का खुलासा

अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि युवक की दाहिनी अंडकोष की थैली खाली है और पेट के अंदर काफी बड़ा ट्यूमर विकसित हो चुका है। आगे की विस्तृत जांच में इस ट्यूमर में कैंसर के लक्षण भी पाए गए।



सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. एचआर खान के नेतृत्व में डॉ. एसपी गुप्ता और उनकी मेडिकल टीम ने मंगलवार को एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन कर पेट के अंदर मौजूद करीब एक किलो के ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। फिलहाल युवक की स्थिति में सुधार है।