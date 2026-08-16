ओडिशा से जमशेदपुर लाया जा रहा 11 किलो गांजा बरामद: गालूडीह पुलिस की कार्रवाई में तीन गिरफ्तार

जासं, जमशेदपुर। मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गालूडीह थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस ने गालूडीह बराज के समीप कैनाल रोड पर घेराबंदी कर करीब 11 किलोग्राम गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपित जमशेदपुर के निवासी हैं।

गिरफ्तार लोगों में बागबेड़ा संजयनगर निवासी बाबूलाल यादव, परसुडीह खासमहल निवासी रमेश सिंह और श्याम नाथ राय शामिल हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

गुप्त सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि 15 अगस्त को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर ओडिशा से बाइक पर गांजा लेकर गालूडीह के रास्ते जमशेदपुर की ओर आ रहे हैं।

सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने कैनाल रोड पर चौकसी बढ़ाते हुए घेराबंदी की और बाइक से आ रहे तीनों संदिग्धों को रोककर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से 11 किलो गांजा बरामद हुआ।

तस्करी नेटवर्क के मिले अहम सुराग

पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपितों ने गांजा के अवैध कारोबार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर की हैं। पुलिस के अनुसार, इस तस्करी के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है।

आरोपितों से मिले इनपुट के आधार पर सप्लाई चेन से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि गांजा कहां से खरीदा गया था और जमशेदपुर में इसकी डिलीवरी किन्हें दी जानी थी। इस मामले में जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां संभव हैं।

अपराधिक पृष्ठभूमि और पूर्व इतिहास

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों का पूर्व में भी आपराधिक और अवैध धंधों से संबंध रहा है। आरोपित रमेश सिंह के भाई बबलू सिंह की करीब दो साल पहले अवैध कारोबार के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो महुआ शराब के धंधे से जुड़ा था।

वहीं, बाबूलाल यादव टाटानगर रेलवे स्टेशन का पार्किंग ठेकेदार रह चुका है और इससे पहले लाइन टेकरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।