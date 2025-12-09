फंडिंग संकट में फंसा ISL: खेल मंत्रालय ने दी मदद से इन्कार, जमशेदपुर एफसी समेत सभी क्लबों में बेचैनी
इंडियन सुपर लीग फंडिंग संकट से जूझ रही है। खेल मंत्रालय ने फंड देने से इनकार कर दिया है, जिससे जमशेदपुर एफसी समेत सभी क्लबों में बेचैनी है। एआईएफएफ और
सरकार ने दिया स्पष्ट संदेश: लीग चलाना आपकी जिम्मेदारी
खेल मंत्रालय ने हितधारकों को दो टूक संदेश दिया है कि लीग का संचालन, फंडिंग और प्रबंधन उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि जब तक नया कमर्शियल पार्टनर नहीं मिलता, क्लब अपने अंतरिम खर्चों की व्यवस्था खुद करें।
हालांकि मंत्रालय ने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि लीग का आयोजन होगा, पर कब और कैसे, यह अनिश्चित ही बना हुआ है। इसको लेकर खेलों के आयोजन पर असर
जमशेदपुर एफसी और खिलाड़ियों की बढ़ी बेचैनी
जमशेदपुर को फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है, और यहां इंडियन सुपर लीग बेहद लोकप्रिय है। लेकिन इस बार लीग के न शुरू होने की आशंका ने फैंस और खिलाड़ियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है।
क्लबों का संयुक्त प्रस्ताव: हम खुद चला सकते हैं लीग
वित्तीय संकट गहराने के चलते मोहन बागान एसजी जैसे डिफेंडिंग चैंपियन को अपनी फर्स्ट टीम का संचालन रोकना पड़ा है। इस बीच जमशेदपुर एफसी सहित 12 क्लबों ने एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को पत्र लिखकर कंसोर्टियम बनाकर लीग खुद चलाने की इच्छा जताई है।
क्लबों ने मांग की है कि एआईएफएफ संविधान से वे क्लॉज हटाए जाएं जो नए कमर्शियल पार्टनर को लाने की प्रक्रिया में अड़चन बन रहे हैं।
अब आगे क्या?
एआईएफएफ ने क्लबों के पत्र को खेल मंत्रालय और सलाहकार संस्था केपीएमजी को भेजा है ताकि समाधान खोजा जा सके। अब पूरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फेडरेशन के अगले कदम पर टिका है।
फैसला जल्द नहीं हुआ तो भारतीय फुटबॉल के विकास की गति न केवल रुक जाएगी, बल्कि यह कई वर्षों पीछे भी चला सकता है।
