फंडिंग संकट में फंसा ISL: खेल मंत्रालय ने दी मदद से इन्कार, जमशेदपुर एफसी समेत सभी क्लबों में बेचैनी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित मंच इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) इस समय गंभीर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। खेल मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लीग को संकट से उबारने के लिए सरकारी फंड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) के बीच 15 साल पुराना करार आठ दिसंबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। करार खत्म होने के साथ ही केंद्रीय राजस्व टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप की आमदनी पूरी तरह रुक गई है। जिससे जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) समेत सभी क्लबों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सरकार ने दिया स्पष्ट संदेश: लीग चलाना आपकी जिम्मेदारी खेल मंत्रालय ने हितधारकों को दो टूक संदेश दिया है कि लीग का संचालन, फंडिंग और प्रबंधन उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि जब तक नया कमर्शियल पार्टनर नहीं मिलता, क्लब अपने अंतरिम खर्चों की व्यवस्था खुद करें।

हालांकि मंत्रालय ने यह आश्वासन अवश्य दिया है कि लीग का आयोजन होगा, पर कब और कैसे, यह अनिश्चित ही बना हुआ है। इसको लेकर खेलों के आयोजन पर असर

जमशेदपुर एफसी और खिलाड़ियों की बढ़ी बेचैनी जमशेदपुर को फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है, और यहां इंडियन सुपर लीग बेहद लोकप्रिय है। लेकिन इस बार लीग के न शुरू होने की आशंका ने फैंस और खिलाड़ियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है।

आमतौर पर आईएसएल सितंबर में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार अनिश्चितता बरकरार है। खिलाड़ियों की मैच फिटनेस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और कई क्लब खिलाड़ियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं हैं। जमशेदपुर एफसी के पास टाटा स्टील जैसा मजबूत प्रबंधन है, पर लीग ही नहीं होगी तो खिलाड़ियों की तैयारी, कैंप और सीजन प्लानिंग का महत्व खत्म हो जाएगा। शहरवासियों के लिए जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपनी टीम को खेलते देखने का सपना अधर में लटक गया है।

क्लबों का संयुक्त प्रस्ताव: हम खुद चला सकते हैं लीग वित्तीय संकट गहराने के चलते मोहन बागान एसजी जैसे डिफेंडिंग चैंपियन को अपनी फर्स्ट टीम का संचालन रोकना पड़ा है। इस बीच जमशेदपुर एफसी सहित 12 क्लबों ने एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को पत्र लिखकर कंसोर्टियम बनाकर लीग खुद चलाने की इच्छा जताई है।

क्लबों का कहना है कि बिना केंद्रीय राजस्व के मौजूदा मॉडल आर्थिक रूप से असंभव हो चुका है और क्लबों का अस्तित्व खतरे में है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। क्लबों ने मांग की है कि एआईएफएफ संविधान से वे क्लॉज हटाए जाएं जो नए कमर्शियल पार्टनर को लाने की प्रक्रिया में अड़चन बन रहे हैं।