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600 से 88 तक गिरा मातृत्व मौत का आंकड़ा, 2028 तक 'मिशन 70' पर भारत; जमशेदपुर में जुटे दिग्गज गायनेकोलॉजिस्ट

By Amit Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:59 PM (IST)

जमशेदपुर में जॉग्स द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट और सुरक्षित मातृत्व पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों के त्वरित उपचार और डॉक्टरों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक इसे घटाकर 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक इसे घटाकर 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है।

HighLights

  1. भारत में मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट, लक्ष्य 2028 तक 70।

  2. जमशेदपुर में जॉग्स सम्मेलन, प्रसूति आपात स्थितियों पर विशेषज्ञों की चर्चा।

  3. डॉक्टरों को सीपीआर, पीपीएच प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बच्चे को जन्म देते समय मां की स्थिति कब गंभीर हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। 
 
प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों में डॉक्टरों की तैयारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को जमशेदपुर ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी (जोग्स) ने बिष्टुपुर स्थित एक होटल में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया।


‘बियॉन्ड द एज- ऑब्सटेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल केयर’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने गंभीर मामलों के त्वरित उपचार और सुरक्षित मातृत्व पर विस्तृत चर्चा की।

 

मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट: डॉ. भास्कर पाल

सम्मेलन के मुख्य अतिथि और फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (FOGSI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भास्कर पाल ने देश में मातृ मृत्यु दर (MMR) में आई गिरावट को एक बड़ी उपलब्धि बताया। 
 
उन्होंने कहा कि करीब चार दशक पहले भारत में प्रति एक लाख प्रसव पर लगभग 600 माताओं की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर 88 पर आ गई है। 
 
केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक इसे घटाकर 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यह अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
 

अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण जानलेवा

डॉ. पाल ने बताया कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (PPH), बीपी में उतार-चढ़ाव और संक्रमण मातृ मृत्यु के मुख्य कारण हैं। इनसे बचाव के लिए गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक हैं।
 
जिससे बीपी और अन्य जोखिमों को समय रहते पहचाना जा सके। साथ ही, संस्थागत प्रसव (अस्पताल में प्रसव) से आपात स्थिति में तुरंत इलाज संभव हो पाता है।


वैज्ञानिक सत्र के दौरान डॉ. पाल ने वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म (गर्भावस्था के दौरान रक्त का थक्का बनना) पर विशेष व्याख्यान दिया और डॉक्टरों को इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के प्रति सचेत किया।


हैंड्स-ऑन वर्कशॉप में डॉक्टरों ने लिया प्रैक्टिकल प्रशिक्षण

सम्मेलन का पहला दिन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डॉक्टरों के लिए हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सकों को निम्नलिखित आपात स्थितियों का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया:

  •     कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर: गर्भवती महिला को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में त्वरित सीपीआर देना।
  •     पीपीएच (PPH) का सर्जिकल प्रबंधन: प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के सर्जिकल तरीके।
  •     शोल्डर डिस्टोसिया: प्रसव के दौरान बच्चे का कंधा फंसने की स्थिति से सुरक्षित बचाव।
  •     एयरवे व ऑक्सीजन मैनेजमेंट: सेप्सिस और कार्डियोमायोपैथी जैसी स्थितियों में मातृ स्थिति बिगड़ने पर तत्काल रेसुसिटेशन।


वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान

उद्घाटन समारोह में डॉ. पीसी मोहापात्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जोग्स की अध्यक्ष डॉ. मौसमी दास घोष ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि सचिव डॉ. अर्चना बारिक ने संस्था की उपलब्धियों का ब्योरा दिया। 
 
सम्मेलन में डॉ. वनिता सहाय, डॉ. मंजुला श्रीवास्तव, डॉ. संगीता सिंघल और डॉ. श्वेता झा सहित 150 से अधिक चिकित्सक शामिल हुए। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. रेणुका चौधरी, डॉ. रेणुका कुमार और डॉ. एचके साहू को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।