600 से 88 तक गिरा मातृत्व मौत का आंकड़ा, 2028 तक 'मिशन 70' पर भारत; जमशेदपुर में जुटे दिग्गज गायनेकोलॉजिस्ट
जमशेदपुर में जॉग्स द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट और सुरक्षित मातृत्व पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों के त्वरित उपचार और डॉक्टरों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया।
HighLights
भारत में मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट, लक्ष्य 2028 तक 70।
जमशेदपुर में जॉग्स सम्मेलन, प्रसूति आपात स्थितियों पर विशेषज्ञों की चर्चा।
डॉक्टरों को सीपीआर, पीपीएच प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
‘बियॉन्ड द एज- ऑब्सटेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल केयर’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने गंभीर मामलों के त्वरित उपचार और सुरक्षित मातृत्व पर विस्तृत चर्चा की।
मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट: डॉ. भास्कर पाल
अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण जानलेवा
वैज्ञानिक सत्र के दौरान डॉ. पाल ने वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म (गर्भावस्था के दौरान रक्त का थक्का बनना) पर विशेष व्याख्यान दिया और डॉक्टरों को इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के प्रति सचेत किया।
हैंड्स-ऑन वर्कशॉप में डॉक्टरों ने लिया प्रैक्टिकल प्रशिक्षण
सम्मेलन का पहला दिन केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डॉक्टरों के लिए हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सकों को निम्नलिखित आपात स्थितियों का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया:
- कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर: गर्भवती महिला को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में त्वरित सीपीआर देना।
- पीपीएच (PPH) का सर्जिकल प्रबंधन: प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के सर्जिकल तरीके।
- शोल्डर डिस्टोसिया: प्रसव के दौरान बच्चे का कंधा फंसने की स्थिति से सुरक्षित बचाव।
- एयरवे व ऑक्सीजन मैनेजमेंट: सेप्सिस और कार्डियोमायोपैथी जैसी स्थितियों में मातृ स्थिति बिगड़ने पर तत्काल रेसुसिटेशन।