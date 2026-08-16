600 से 88 तक गिरा मातृत्व मौत का आंकड़ा, 2028 तक 'मिशन 70' पर भारत; जमशेदपुर में जुटे दिग्गज गायनेकोलॉजिस्ट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बच्चे को जन्म देते समय मां की स्थिति कब गंभीर हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है।

प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों में डॉक्टरों की तैयारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को जमशेदपुर ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी (जोग्स) ने बिष्टुपुर स्थित एक होटल में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया।



‘बियॉन्ड द एज- ऑब्सटेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल केयर’ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने गंभीर मामलों के त्वरित उपचार और सुरक्षित मातृत्व पर विस्तृत चर्चा की।

मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट: डॉ. भास्कर पाल सम्मेलन के मुख्य अतिथि और फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (FOGSI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भास्कर पाल ने देश में मातृ मृत्यु दर (MMR) में आई गिरावट को एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब चार दशक पहले भारत में प्रति एक लाख प्रसव पर लगभग 600 माताओं की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर 88 पर आ गई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2028 तक इसे घटाकर 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। झारखंड, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यह अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण जानलेवा डॉ. पाल ने बताया कि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव (PPH), बीपी में उतार-चढ़ाव और संक्रमण मातृ मृत्यु के मुख्य कारण हैं। इनसे बचाव के लिए गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार नियमित स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक हैं। जिससे बीपी और अन्य जोखिमों को समय रहते पहचाना जा सके। साथ ही, संस्थागत प्रसव (अस्पताल में प्रसव) से आपात स्थिति में तुरंत इलाज संभव हो पाता है।

वैज्ञानिक सत्र के दौरान डॉ. पाल ने वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म (गर्भावस्था के दौरान रक्त का थक्का बनना) पर विशेष व्याख्यान दिया और डॉक्टरों को इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के प्रति सचेत किया।