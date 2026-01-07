पोटका में अवैध बालू और आयरन परिवहन पर छापेमारी, दो हाईवा जब्त; चालक फरार
अंचलाधिकारी निकिता बाला के नेतृत्व में पोटका के हल्दीपोखर में अवैध बालू और आयरन परिवहन पर छापेमारी की गई। इस दौरान दो हाईवा जब्त किए गए, जिनमें से एक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र,पोटका। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दीपोखर पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की सुबह करीब 5 बजे अंचलाधिकारी (सीओ) निकिता बाला के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से बालू व आयरन का परिवहन करते दो हाईवा पकड़े गए।
छापेमारी के दौरान एक हाईवा में करीब 500 सेफ्टी बालू लदा पाया गया। जब वाहन को रोककर चालक से चालान व संबंधित कागजात की मांग की गई तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
चालान प्रस्तुत नहीं किया गया
वहीं जांच के क्रम में एक अन्य हाईवा आयरन लदा हुआ पकड़ा गया, जो ओडिशा के रायरंगपुर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। इस वाहन के चालक द्वारा भी मांग के बावजूद चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस पूरे मामले की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है। वहीं बिना कागजात के बालू परिवहन के मामले में वाहन मालिक व चालक के खिलाफ कोवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया है।
अंचलाधिकारी निकिता बाला ने स्पष्ट कहा कि बिना वैध कागजात के अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
