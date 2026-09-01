Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जापान गए आईआईटी खड़गपुर के छात्र श्याम संतोष की स्विमिंग के दौरान डूबने से मौत

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:23 PM (IST)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के मेधावी छात्र श्याम संतोष अग्रवाल की जापान में डूबने से मौत हो गई। वह ...और पढ़ें

पोटका के श्याम संतोष अग्रवाल का चयन इसी वर्ष जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप के लिए हुआ था।

पोटका के श्याम संतोष अग्रवाल का चयन इसी वर्ष जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप के लिए हुआ था।

HighLights

  1. हिरोशिमा विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान तैराकी में डूबे।

  2. संस्थान में शोक की लहर, निदेशक ने दुख व्यक्त किया।

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर के एक मेधावी छात्र की जापान में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान 25 वर्षीय श्याम संतोष अग्रवाल के रूप में हुई है। 
 
वह संस्थान के स्थापत्य एवं क्षेत्रीय योजना (Architecture and Regional Planning) विभाग के स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम के छात्र थे। इस दुखद खबर के सामने आते ही आईआईटी खड़गपुर परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है।
 
संस्थान के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्याम संतोष अग्रवाल का चयन इसी वर्ष जापान के प्रसिद्ध हिरोशिमा विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप के लिए हुआ था। 
 
वह बीते मई महीने से जापान में रह रहे थे और उनकी यह इंटर्नशिप इसी साल दिसंबर में पूरी होने वाली थी। रविवार को तैराकी (स्विमिंग) के दौरान वह अचानक गहरे पानी में डूब गए।


हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में हिरोशिमा के एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

श्याम संतोष अग्रवाल आईआईटी खड़गपुर के लाल बहादुर शास्त्री (LBS) छात्रावास के निवासी थे। संस्थान के अध्यापकों और सहपाठियों ने उन्हें एक अत्यंत होनहार छात्र बताया।

आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो. सुमन चक्रवर्ती ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान का एक होनहार छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और संस्थान का नाम रोशन करने जापान गया था। 
 
इस असामयिक दुर्घटना से पूरा आईआईटी परिवार स्तब्ध और शोकाकुल है। संस्थान प्रशासन छात्र के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटा है।