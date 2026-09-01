जापान गए आईआईटी खड़गपुर के छात्र श्याम संतोष की स्विमिंग के दौरान डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर के एक मेधावी छात्र की जापान में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान 25 वर्षीय श्याम संतोष अग्रवाल के रूप में हुई है।

वह संस्थान के स्थापत्य एवं क्षेत्रीय योजना (Architecture and Regional Planning) विभाग के स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम के छात्र थे। इस दुखद खबर के सामने आते ही आईआईटी खड़गपुर परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है।

संस्थान के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्याम संतोष अग्रवाल का चयन इसी वर्ष जापान के प्रसिद्ध हिरोशिमा विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप के लिए हुआ था।

वह बीते मई महीने से जापान में रह रहे थे और उनकी यह इंटर्नशिप इसी साल दिसंबर में पूरी होने वाली थी। रविवार को तैराकी (स्विमिंग) के दौरान वह अचानक गहरे पानी में डूब गए।



हादसे के तुरंत बाद उन्हें गंभीर हालत में हिरोशिमा के एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।



श्याम संतोष अग्रवाल आईआईटी खड़गपुर के लाल बहादुर शास्त्री (LBS) छात्रावास के निवासी थे। संस्थान के अध्यापकों और सहपाठियों ने उन्हें एक अत्यंत होनहार छात्र बताया।



