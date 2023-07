हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को साकची थाना की पुलिस के सहयोग से छापामारी कर कारोबारी रोहित सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर 1.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह मामला हैदराबाद में दर्ज किया गया था। आरोपित रोहित सिंह और उसके पिता अमनदीप सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट था। गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस रोहित को लेकर हैदराबाद रवाना हो गई है।

Jamshedpur News: एक करोड़ की धोखाधड़ी मामले में शहर का प्रसिद्ध कारोबारी गिरफ्तार, हैदराबाद ले गई पुलिस

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को साकची थाना की पुलिस के सहयोग से छापामारी कर कारोबारी रोहित सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर 1.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह मामला हैदराबाद में दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने रोहित को अपने साथ ले जाने के लिए जमशेदपुर न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दी। न्यायालय से स्वीकृति के बाद पुलिस उसे लेकर हैदराबाद रवाना हो गई है। आरोपित रोहित सिंह और उसके पिता अमनदीप सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट था। हैदराबाद पुलिस वारंट लेकर शहर पहुंची और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया। इस मामले में अमनदीप सिंह भी आरोपित है। बीमार रहने के कारण पुलिस अमनदीप सिंह को अपने साथ हैदराबाद नहीं ले जा सकी। आरोपितों के विरुद्ध अल्युमीनियम से संबंधित सामान के निर्माण को लेकर हैदराबाद की कंपनी को रुपये नहीं देने का आरोप है। रोहित का साकची बसंत सिनेमा रोड के पास एक रेस्टोरेंट भी है।

Edited By: Aditi Choudhary