HIJLAहत्याकांड: 32 साल बाद झाड़ग्राम अदालत का बड़ा फैसला, झारखंड पार्टी के 45 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। झाड़ग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय अरविंद मिश्रा ने 1993 के बहुचर्चित हिजला हत्याकांड में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए झारखंड पार्टी के 45 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 22,000 का अर्थदंड भी लगाया है।



यह मामला 7 मई 1993 का है, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छह कार्यकर्ताओं मनोज गोड़ाई, बिपुल महतो, कार्तिक महतो, डॉ. सौमेन मुखर्जी, साधन महतो और बिद्युत महतो को हिजला क्षेत्र में पार्टी बैठक के दौरान अगवा कर लिया गया था। अगले दिन कपाट कातार जंगल से उनके शव बरामद हुए थे।



जांच में खुलासा हुआ कि इनकी हत्या चाकू, भाला, लाठी और तीर जैसे धारदार हथियारों से क्रूरतापूर्वक की गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया था और इसे उस समय राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला माना गया था।