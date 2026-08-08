निर्मल महतो शहादत दिवस: जमशेदपुर से सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर बड़ा हमला, जानिए जनसभा की 5 बड़ी बातें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा ...और पढ़ें
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उन्होंने जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
सरकार जनहित और छात्रहित में लगातार काम कर रही है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।
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मंच पर दिग्गजों की उपस्थिति
कार्यक्रम का कुशल संचालन झामुमो जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने किया। जनसभा को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर घाटशिला के विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, समीर मोहंती, संजीब सरदार, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजू गिरी, बीस सूत्री कमेटी के अध्यक्ष मोहन कर्मकार और मानगो की नगर प्रमुख (मेयर) सुधा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।