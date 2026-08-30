हाता में अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंदा, मौके पर मौत; 10 घंटे जाम रहा टाटा-हाता मुख्य मार्ग

संसू, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के हाता में रविवार सुबह करीब आठ बजे सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पार कर रहे युवक को एक अनियंत्रित ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया।

मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के उरुगुटू निवासी सुमन मंडल के रूप में हुई है। सुमन मुर्गा ढोने वाले वाहन में खलासी का काम करता था।

सुबह मुर्गा खाली कराने के बाद वाहन को वॉशिंग सेंटर में खड़ा कर वह नाश्ता करने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 45 लाख रुपये मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर टाटा-हाता मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया।

सड़क जाम लगभग 10 घंटे तक चला, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। लंबी दूरी की यात्री बसों को वैकल्पिक मार्गों से चलाना पड़ा, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हादसे के तुरंत बाद उग्र ग्रामीणों ने घटना स्थल पर ट्रक में तोड़फोड़ की और चालक की जमकर पिटाई करने के बाद उसे बंधक बना लिया।

सूचना मिलते ही पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया।

बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड में माल खाली कर वापस लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है।

देर शाम स्थानीय प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता में ढाई लाख रुपये मुआवजे की राशि तय होने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, जिसके बाद टाटा-हाता मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका।