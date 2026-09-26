ईचागढ़ में आजसू बिखरी: हरेलाल महतो समेत चार प्रखंड अध्यक्षों का इस्तीफा, थाम सकते हैं भाजपा का दामन

जासं, चांडिल। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने आजसू की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

उनके साथ ही ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडीह और चांडिल प्रखंड के आजसू अध्यक्षों ने भी सामूहिक रूप से अपने पदों और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। एक साथ हुए इन इस्तीफों के बाद क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है।

आजसू से अलग होने के बाद हरेलाल महतो के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, उनके भाजपा में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है।