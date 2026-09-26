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ईचागढ़ में आजसू बिखरी: हरेलाल महतो समेत चार प्रखंड अध्यक्षों का इस्तीफा, थाम सकते हैं भाजपा का दामन

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 05:28 PM (IST)

ईचागढ़ में आजसू पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरेलाल महतो और चार प्रखंड अध्यक्षों ने ...और पढ़ें

ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडीह और चांडिल प्रखंड के आजसू अध्यक्षों ने भी सामूहिक रूप से अपने पदों और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। एक साथ हुए इन इस्तीफों के बाद क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है।

ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडीह और चांडिल प्रखंड के आजसू अध्यक्षों ने भी सामूहिक रूप से अपने पदों और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। एक साथ हुए इन इस्तीफों के बाद क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है।

HighLights

  1. उनके साथ चार प्रखंड अध्यक्षों ने भी सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ी।

  2. हरेलाल महतो के जल्द ही भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज।

जासं, चांडिल। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजसू पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने आजसू की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 
 
उनके साथ ही ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडीह और चांडिल प्रखंड के आजसू अध्यक्षों ने भी सामूहिक रूप से अपने पदों और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। एक साथ हुए इन इस्तीफों के बाद क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है।
 

आजसू से अलग होने के बाद हरेलाल महतो के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, उनके भाजपा में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। 

ajsu chithi

 
हालांकि, तिथि को लेकर फिलहाल दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को उनके भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम तय हो सकता है। 
 
वहीं, उसी दिन से नवरात्र शुरू होने के कारण यह भी चर्चा है कि कार्यक्रम की तिथि को आगे बढ़ाकर दुर्गापूजा के बाद आयोजित किया जा सकता है।
 
सूत्रों के मुताबिक, सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन चांडिल प्रखंड स्थित भादुडीह मैदान में किए जाने की तैयारी है। 
 
इस कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित भाजपा के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।
 
हरेलाल महतो ईचागढ़ क्षेत्र में आजसू के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और वे पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके और चारों प्रखंड अध्यक्षों के एक साथ इस्तीफे से ईचागढ़ में आजसू संगठन को भारी नुकसान पहुंचा है। 
 
हालांकि, इस्तीफे के स्पष्ट कारणों का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। यदि हरेलाल महतो अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होते हैं, तो आगामी चुनावों में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। 