झारखंड में एनडीए का आंतरिक संतुलन: आजसू छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरेलाल महतो, जमशेदपुर-ईचागढ़ की राजनीति गरमाई

प्रदीप सिंह, जमशेदपुर। झारखंड की राजनीति में गठबंधन की मजबूरियां और सहयोगी दलों के बीच शक्ति संतुलन का सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) राज्य में सहयोगी दल हैं, लेकिन ईचागढ़ में आजसू के प्रमुख नेता हरेलाल महतो का भाजपा में शामिल होना दोनों दलों के संबंधों के एक अलग और संवेदनशील पहलू को सामने लाता है।

इस घटनाक्रम के बाद जमशेदपुर और उसके आसपास के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा अब केवल गठबंधन के सहारे आगे बढ़ने के बजाय उन क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है, जहां आजसू का पारंपरिक राजनीतिक आधार रहा है?

हरेलाल महतो का भाजपा में प्रवेश इस सवाल को बेहद प्रासंगिक बनाता है। आजसू के टिकट पर ईचागढ़ से चुनाव लड़ चुके और पार्टी के केंद्रीय महासचिव रहे हरेलाल महतो ने बीते 26 सितंबर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और 11 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थाम लिया।

गठबंधन अपनी जगह, संगठन विस्तार अपनी जगह

भाजपा और आजसू के संबंधों की जटिलता को समझने के लिए चुनावी गठबंधन और सांगठनिक विस्तार के अंतर को देखना जरूरी है। चुनावी गठबंधन में सीटों का तालमेल और सरकार गठन में परस्पर सहयोग एक अलग विषय है, जबकि दोनों दलों द्वारा अपने-अपने संगठन का विस्तार करना एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रक्रिया है।

यदि भाजपा आजसू के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं को जोड़ने का प्रयास करती है, तो इसका सीधा असर गठबंधन की आंतरिक राजनीति पर पड़ना तय है।

हरेलाल महतो को साथ लाने से भाजपा को स्थानीय स्तर पर पहले से स्थापित राजनीतिक संपर्कों और कार्यकर्ता नेटवर्क का सीधा लाभ मिल सकता है।

वहीं दूसरी ओर, आजसू के लिए अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को संगठन में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इसे दोनों दलों के बीच सीधे टकराव के बजाय उनके राजनीतिक हितों के बदलते संतुलन के रूप में देखना अधिक तर्कसंगत होगा।

सुदेश महतो के लिए क्या हैं संकेत?

आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के सामने इस घटनाक्रम के बाद अपने संगठन की एकजुटता और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखने की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है।

आजसू की वास्तविक ताकत केवल चुनावी समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने जनाधार वाले क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को कितना एकजुट रख पाती है।

हरेलाल महतो के जाने के तुरंत बाद आजसू ने ईचागढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर संगठन को धरातल पर मजबूत करने का संदेश दिया है। इससे साफ है कि पार्टी इस घटनाक्रम का जवाब बयानबाजी के बजाय सांगठनिक सक्रियता से देने की रणनीति पर काम कर रही है।

विलय की चर्चाएं और भविष्य की राह

राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट भी है कि भाजपा भविष्य में आजसू के साथ संबंधों को किसी नए मुकाम पर ले जाना चाहती है और दोनों दलों के विलय की संभावनाओं पर भी विचार हो सकता है।

हालांकि, भाजपा की ओर से सुदेश महतो को विलय का कोई औपचारिक संदेश दिए जाने या इस दिशा में किसी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा और आजसू आने वाले समय में अपने रिश्तों को किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे।