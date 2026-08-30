मुसाबनी से घाटशिला 13 ग्राम ब्राउन शुगर बेचने आए दो युवक गिरफ्तार, बाइक व 2 मोबाइल भी जब्त

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग पैडलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

आरोपियों के पास से 13.12 ग्राम ब्राउन शुगर, एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और दो विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेवाल ने रविवार को मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुसाबनी के दो युवक मादक पदार्थ लेकर घाटशिला थाना क्षेत्र की ओर बिक्री के उद्देश्य से आ रहे हैं।

सूचना की पुष्टि के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) घाटशिला, विकास कुमार लागुरी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमाईनगर पुलिया के पास नाकेबंदी कर छापेमारी की।

जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में पहुंचे दो युवकों को रोककर तलाशी ली, जिसके बाद उनके पास से 13.12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ।



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुसाबनी निवासी जय महानंद और आकर्षित कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में घाटशिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।



इस अभियान में एसडीपीओ विकास कुमार लागुरी, घाटशिला थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी व जवान शामिल थे। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मादक पदार्थ के मुख्य स्रोत और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है।