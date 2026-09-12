घाटशिला में अपराधियों का तांडव: दिनदहाड़े गनपॉइंट पर 40 हजार की लूट, बंद क्वार्टर से लाखों के आभूषण साफ

संवाद सहयोगी, घाटशिला । घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्‍वस्‍त हो गई है। एक ही दिन के भीतर गनपॉइंट पर लूट और बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की दो बड़ी वारदातों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

वारदात 1: हथियार की नोक पर फाइनेंस कर्मियों से लूट

शुक्रवार दोपहर दामपाड़ा क्षेत्र में बाइक से लौट रहे दो फाइनेंस कर्मियों को तीन नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर रोक लिया।

अपराधियों ने कर्मियों से 40 हजार रुपये नकद, मोबाइल, ब्लूटूथ, पावर बैंक और बाइक की चाबी छीन ली और फरार हो गए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरेराह कट्टे के बल पर ऐसी लूट की घटना घाटशिला में पहली बार देखी गई है।

ICC कर्मी के क्वार्टर में दिनदहाड़े चोरी

लूट के कुछ ही घंटों बाद मऊभंडार ओपी क्षेत्र के बाबू लाइन में दूसरी वारदात सामने आई। HCL/ICC मऊभंडार में कार्यरत साची कुमार नायक और इंदु एस. नायक जब दोपहर 2 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटे, तो दरवाजे का ताला टूटा मिला।

अलमारी से नकदी, कान की बाली, कंगन और अन्य कीमती आभूषण गायब थे। मऊभंडार ओपी के पुलिस अधिकारी नीरज कुमार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

नशे का जाल और लचर पुलिसिंग पर उठे सवाल

लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय निवासियों और कामगारों में भारी आक्रोश है।