Ghatshila Upchunav result : सोमेश सोरेन की जीत ने बदला चुनावी समीकरण, झामुमो खेमे में जश्न, भाजपा में मायूसी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना समाप्त होते ही जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज का परिसर भावनात्मक नाट्यमंच में तब्दील हो गया, जहां विजयी उल्लास और हार का गम दोनों साथ-साथ बह रहे थे। सुबह की शुरुआत जहां दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीदों की रौशनी लेकर आई थी, वहीं दोपहर तक तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन पर निर्णायक अंतर से जीत हासिल कर ली। सुबह नौ बजे के आसपास झामुमो और भाजपा दोनों के पंडालों में उत्साह चरम पर था।

झामुमो खेमे में सुमन महतो समर्थकों के साथ चाय पर चुनावी चर्चाओं में मशगूल थे। आत्मविश्वास उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। उधर भाजपा पंडाल में भी उतना ही जोश था।

कार्यकर्ता विजय ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि यह सिर्फ चाय नहीं, जीत का अमृत है। आज कमल खिलकर रहेगा। 9:30 बजे भाजपा के चुनाव प्रभारी अभय सिंह और नंदजी प्रसाद के पहुंचने से माहौल और उत्साहित हो उठा।

हर राउंड के साथ बदलता माहौल

पहले राउंड के बाद ही माहौल थोड़ा बदला और दूसरे राउंड के बाद हवा का रुख स्पष्ट होने लगा। झामुमो के सोमेश सोरेन ने 5,454 वोटों की बढ़त बना ली, जिसने झामुमो खेमे में तालियों की गड़गड़ाहट और नारों की आवाज तेज कर दी।

चौथे राउंड तक यह बढ़त 7,104 वोटों तक पहुंच गई। जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ते गए, भाजपा पंडाल में उभरती चिंता साफ देखी जा सकती थी। नौवें राउंड तक अंतर 15,000 पार कर गया।

दोपहर 12 बजे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन मतगणना स्थल पहुंचे, लेकिन बढ़ते अंतर को देखकर कुछ ही देर में चुपचाप लौट गए। उनकी खामोश रवानगी जैसे एक संकेत थी कि परिस्थितियाँ अब उनके पक्ष में नहीं रहीं।



फासले ने सुनाई जीत की घंटियां

दोपहर दो बजे तक चुनावी परिदृश्य बिल्कुल साफ था। बारहवें राउंड के बाद झामुमो की बढ़त 23,000 के पार हो चुकी थी। तेरहवें राउंड में यह अंतर 23,385 पर पहुंच गया।