    Ghatshila By-Election: घाटशिला में सोमेश का कीर्तिमान, एक लाख वोट पाने वाले पहले विधायक बने

    By Jitendra Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:02 AM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में सोमेश कुमार ने इतिहास रच दिया है। वे एक लाख से अधिक वोट पाने वाले पहले विधायक बन गए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ, उन्होंने घाटशिला में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 

    घाटशिला उपचुनाव में जीते सोमेश सोरेन

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घाटशिला विधानसभा के चुनावी इतिहास में शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सोमेश चंद्र सोरेन एक लाख से अधिक वोट हासिल करने वाले क्षेत्र के पहले विधायक बन गए हैं।

    उपचुनाव में उन्होंने कुल 1,04,936 वोट प्राप्त कर न केवल एक कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि अपने पिता, दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के रिकार्ड को भी तोड़ दिया। सोमेश ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों के विशाल अंतर से शिकस्त दी।

    घाटशिला के चुनावी इतिहास को खंगालने पर यह स्पष्ट होता है कि सोमेश सोरेन से पहले सर्वाधिक वोट पाने का रिकार्ड उनके पिता रामदास सोरेन के नाम था। रामदास सोरेन ने इसी वर्ष हुए आम चुनाव में 98,356 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जो उस समय तक का सर्वोच्च आंकड़ा था।

    बेटे सोमेश ने न केवल उस आंकड़े को पार किया, बल्कि जीत के अंतर को भी काफी बढ़ा दिया। शुक्रवार को हुई मतगणना में सोमेश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों के विशाल अंतर से पराजित किया। बाबूलाल सोरेन को 66,270 वोट मिले।

    यह जीत झामुमो के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसने अपने इस पारंपरिक गढ़ पर पकड़ और मजबूत कर ली है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस प्रचंड जीत के पीछे पिता के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर जनता का भरोसा प्रमुख कारण रहा। सोमेश की जीत ने यह साबित कर दिया है कि सोरेन परिवार और झामुमो पर घाटशिला की जनता का विश्वास अटूट है।

    घाटशिला के चुनावी शिखर पर पिता-पुत्र

    वर्ष विजेता प्रत्याशी प्राप्त मत पार्टी
    2025 (उपचुनाव) सोमेश चंद्र सोरेन 1,04,936 झामुमो
    2024 रामदास सोरेन 98,356 झामुमो
    2019 रामदास सोरेन 65,307 झामुमो
    2014 लक्ष्मण टुडू 55,274 भाजपा
    2009 रामदास सोरेन 41,894 झामुमो