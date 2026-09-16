गम्हरिया उषा मोड़ पर सड़क दुर्घटना: 2 ने मौके पर तो 1 ने अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, गम्हरिया। टाटा-कांड्रा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया स्थित उषा मोड़ के समीप बीते मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक ही बाइक पर सवार एक नाबालिग समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक मौके से तेजी से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, देर रात एक ही बाइक पर सवार होकर तीन लोग (एक नाबालिग समेत) गम्हरिया की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया।

हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी। गम्हरिया पुलिस आसपास के क्षेत्रों के माध्यम से मृतकों की शिनाख्त करने और टक्कर मारकर भागे अज्ञात वाहन व चालक की तलाश में जुट गई है।