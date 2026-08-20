दिमागी बीमारियों की समय पर होगी पहचान: MGM जमशेदपुर में जल्द चालू होगी EEG सर्विस, जानिए क्यों है यह जांच जरूरी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है।

अस्पताल में जल्द ही ईईजी (इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम) जांच की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा दो अत्याधुनिक ईईजी मशीनों की खरीदारी पूरी कर ली गई है।

मशीनें स्थापित होते ही मरीजों को न्यूरोलॉजिकल जांच की यह सुविधा अस्पताल परिसर में ही बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

अब तक एमजीएम अस्पताल में ईईजी की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मिर्गी, दिमागी बुखार, सिर की गंभीर चोट और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को मजबूरी में बाहर से जांच करानी पड़ती थी।

ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक सेंटरों में इस महंगी जांच का खर्च उठाना काफी कठिन होता था।

शिशु व मेडिसिन विभाग के पास लगेंगी मशीनें

एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने जानकारी देते हुए बताया कि दो ईईजी मशीनों के साथ-साथ कई अन्य आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की भी खरीदारी की गई है। जल्द ही तकनीशियनों द्वारा इन मशीनों को अस्पताल में स्थापित कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मशीनों को शिशु रोग (पीडियाट्रिक्स) और मेडिसिन विभाग के समीप स्थापित करने की योजना है, ताकि ओपीडी में आने वाले और वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल जांच की सुविधा मिल सके।

क्या है ईईजी और क्यों है यह जांच जरूरी?

एमजीएम के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राघवेंद्र कुमार ने बताया कि ईईजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल जांच है। इसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों और ब्रेन वेव्स (मस्तिष्क तरंगों) का सटीक विश्लेषण किया जाता है।

इससे मिर्गी के दौरे (सीजर्स), नींद से जुड़े विकार, ब्रेन डैमेज और मस्तिष्क की अन्य गंभीर बीमारियों का समय पर पता लगाने में मदद मिलती है।

शहर के निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में ईईजी जांच के लिए मरीजों से 1,500 से 3,000 रुपये तक वसूले जाते हैं। एमजीएम में यह सेवा नि:शुल्क शुरू होने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों का यह भारी-भरकम खर्च बचेगा।

साथ ही, न्यूरोलॉजिकल मामलों में जांच और इलाज की प्रक्रिया पहले से काफी तेज और सुलभ हो जाएगी।