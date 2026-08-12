जमशेदपुर एफसी को बचाने बॉम्बे हाउस पहुंचे फैंस, नोएल टाटा को लिखा भावुक पत्र

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) के इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) से हटने की अचानक आई खबरों ने पूरे भारतीय फुटबाल जगत और लौहनगरी के फैंस को हतप्रभ कर दिया है।

अपने चहेते क्लब को बचाने के लिए फुटबॉल प्रेमियों ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा संस के निदेशकों और टाटा स्टील के चेयरमैन को एक भावुक पत्र लिखकर जेएफसी को बनाए रखने की गुहार लगाई है।

बॉम्बे हाउस में दिया गया पत्र

बुधवार की सुबह 10:32 बजे मुंबई स्थित टाटा के मुख्यालय बॉम्बे हाउस के सेंट्रल रिसीविंग सेक्शन में यह पत्र औपचारिक रूप से प्राप्त किया गया। ''द इंडियन फुटबॉल फैन'' की ओर से भेजे गए इस पत्र में टाटा के शीर्ष प्रबंधन, विशेषकर टाटा संस में निर्णायक प्रभाव रखने वाले नोएल टाटा से अपील की गई है कि वे व्यावसायिक नफे-नुकसान से ऊपर उठकर भारतीय फुटबाल के हित में सोचें। दरअसल, हाल ही में टाटा समूह नई रणनीति और पूंजी अनुशासन के तहत आइएसएल से अपने कदम पीछे खींच लिया है।

सर दोराबजी टाटा की दिलाई याद फैंस ने पत्र में टाटा समूह के 100 साल से अधिक पुराने गौरवशाली खेल इतिहास का हवाला दिया है। प्रबंधन को याद दिलाया गया है कि 1920 में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब सर दोराबजी टाटा ने एंटवर्प ओलंपिक में भारत का पहला दल भेजा था।

उस समय उन्होंने पदक या व्यावसायिक सफलता की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि देश की प्रतिभा पर भरोसा जताया था। पत्र में लिखा गया है कि आज भारतीय फुटबाल संघर्ष कर रहा है और उसे भी उसी टाटा वाले भरोसे की जरूरत है।

महज क्लब नहीं, शहर की धड़कन है जेएफसी पत्र में जोर दिया गया है कि जेएफसी केवल एक फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि जमशेदपुर की धड़कन है। टाटा फुटबाल अकादमी (टीएफए) और जेएफसी ने मिलकर निखिल बारला जैसे होनहार खिलाड़ी गढ़े हैं, जिन्होंने हाल ही में सीनियर भारतीय टीम में पदार्पण किया है। आइएसएल में जेएफसी के घरेलू मैचों में स्टेडियम हमेशा दर्शकों से खचाखच भरा रहता है, जो शहर के फुटबाल जुनून का सीधा प्रमाण है।

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