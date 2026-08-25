जमशेदपुर में जेल से छूटे अपराधी की गला दबाकर हत्या, चबूतरे पर फेंका मिला शव
जमशेदपुर के छायानगर में जेल से हाल ही में छूटे अपराधी चंदन गिरी का शव एक चबूतरे पर मिला। पुलिस को आशंका है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है और शव को किसी अन्य स्थान से लाकर यहां फेंका गया है।
HighLights
जेल से छूटे अपराधी चंदन गिरी का शव मिला।
गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी।
सीसीटीवी फुटेज और पुरानी रंजिश पर पुलिस का फोकस।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में मंगलवार सुबह जेल से हाल ही में छूटे अपराधी चंदन गिरी का शव चबूतरे पर मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर पर मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है।
आशंका है कि चंदन की हत्या किसी दूसरे स्थान पर करने के बाद शव को छायानगर लाकर फेंका गया। पुलिस हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान में जुट गई है।
स्थानीय लोगों ने सुबह चबूतरे पर चंदन का शव पड़ा देखा और इसकी सूचना सीतारामडेरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आनंद मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में चंदन के परिजन भी वहां पहुंचे।
हाल में किया था प्रेम विवाह
चंदन गिरी सीतारामडेरा के होमपाइप का रहने वाला था। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई बार जेल जा चुका था। हाल ही में वह जेल से बाहर आया था। बताया जाता है कि उसने छायानगर की रहने वाली एक युवती से हाल में प्रेम विवाह किया था। ऐसे में पुलिस उसके व्यक्तिगत विवाद और पुराने आपराधिक संपर्कों को भी जांच के दायरे में रखकर आगे बढ़ रही है।
पुरानी रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच
पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के कारण चंदन की हत्या की गई हो सकती है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि चंदन की हत्या की गई है। हत्यारों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
सीसीटीवी से खुलेगा राज
पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चंदन आखिरी बार कहां और किसके साथ देखा गया था तथा वह छायानगर कैसे पहुंचा। फुटेज से शव को वहां लाने वाले लोगों के संबंध में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।