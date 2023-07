जमशेदपुर में हर दिन कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं हो रही है। आलम यह है कि चोर पुलिस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार चौधरी की कार का लाॅक तोड़ उचक्कों ने उनका पर्स गायब कर दिया। कहीं मोबाइल की चोरी हो रही है तो कहीं पर्स की छिनतई हो रही है। शहर में चोर-उचक्‍कों का मनोबल बढ़ रहा है।

जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा चोरों का आतंक।

जासं, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र खरकई लिंक रोड के पास सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार चौधरी की कार का लाॅक तोड़ उचक्कों ने उनका पर्स गायब कर दिया। पर्स में 10 हजार रुपये, पहचान पत्र, एटीएम और अन्य दस्तावेज थे। मामले की शिकायत बिष्टुपुर थाना में दर्ज कराई गई है। इससे पहले घाटशिला के एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो का पर्स बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास से उचक्कों ने उड़ा लिया था। अब तक इसका पता नहीं चल पाया। कार का लॉक तोड़कर उचक्‍कों ने की चोरी वहीं बिष्टुपुर राम मंदिर के पास से प्रदेश के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन की कार लाॅक खोल उचक्कों ने 50 हजार रुपये और अन्य दस्तावेज गायब कर दिए थे। आलोक रंजन चौधरी सरायकेला-खरसावां जिले में पदस्थापित हैं। शनिवार को वह जमशेदपुर के सुंदरनगर के कुदादा स्थित पुलिस कैंप में शूटिंग की प्रैक्टिस करने गए थे। वापस लौटने पर लिंक रोड के पास स्थित एक होटल में खाने के लिए रुके थे। खाना खाकर जब वापस लौटे तो पाया कि कार में रखा पर्स गायब है। चोरी करने वाले ने कार का लाॅक तोड़ दिया है। मोबाइल चोरी करते वक्‍त लड़का पकड़ाया इधर, रविवार को गम्हरिया बाजार में मोबाइल चोरी करते एक बालक की लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। बाद में उसे आदित्यपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़ाया बालक साकची बस स्टैंड के पास का रहने वाला बताया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम गोलू बताया है। पकड़ाने के बाद उसका अन्य साथी मौके से फरार हो गया। बताया गया है कि बाजार में सब्जी खरीद रहे एक बुजुर्ग का मोबाइल चोरी का प्रयास वह कर रहा था। इसी दौरान बुजुर्ग ने उसे पकड़ लिया। बदमाशों ने की पर्स की छिनतई इसी तरह से शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में बिरसानगर जोन संख्या चार के निवासी संहिता सिंह से स्कूटी सवार बदमाशों ने गोल्फ मैदान के पास से पर्स की छिनतई कर ली। घटना 15 जुलाई की है। घटना की शिकायत गोलमुरी थाना में दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

