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    झारखंड-बिहार में एरी और तसर सिल्क की बढ़ती मांग, जानें क्यों बन रही महिलाओं की पहली पसंद

    By Sanjeev KumarEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:37 PM (GMT+05:30)

    एरी सिल्क और तसर सिल्क अपनी सादगी और पर्यावरण अनुकूल गुणों के कारण झारखंड-बिहार में महिलाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। ...और पढ़ें

    भागलपुर का तसर अपनी चमक और प्राकृतिक धागे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

    भागलपुर का तसर अपनी चमक और प्राकृतिक धागे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

    HighLights

    1. एरी सिल्क पर्यावरण अनुकूल और अहिंसक तरीके से बनता है।

    2. झारखंड और बिहार में एरी सिल्क की मांग बढ़ रही है।

    3. भागलपुर का तसर प्राकृतिक धागे से बना, त्वचा के लिए सुरक्षित।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। भारतीय पारंपरिक परिधानों में सिल्क साड़ियों का अपना एक अलग रुतबा रहा है। आमतौर पर जब हम सिल्क का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में चमक और सरसराहट की तस्वीर उभरती है। 
     
    हालांकि, फैशन और हैंडलूम की दुनिया में एरी सिल्क (Eri Silk) अपनी अलग पहचान बना रहा है। सादगी और पर्यावरण अनुकूल (Eco-friendly) गुणों की वजह से यह कपड़ा तेजी से महिलाओं और फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
     

    क्या है एरी सिल्क?

    एरी सिल्क मूल रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम की पारंपरिक शिल्पकला से जुड़ा है। इसे ‘पीस सिल्क’ भी कहा जाता है। 
     
    सामान्य सिल्क बनाने की प्रक्रिया में कोकून के अंदर मौजूद रेशम के कीड़े को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है, लेकिन एरी सिल्क में ऐसा नहीं होता। 
     
    इसमें कीड़ा जब तितली बनकर कोकून से बाहर निकल जाता है, तब खाली पड़े कोकून से धागा तैयार किया जाता है।इसकी बनावट थोड़ी मोटी, मुलायम और प्राकृतिक मैट फिनिश वाली होती है। 
     
    पारंपरिक सिल्क की तरह यह अत्यधिक चमकदार नहीं होती, बल्कि इसमें कॉटन और वूल जैसी एक सौम्य और शांत गर्माहट महसूस होती है। 
     
    वहीं भागलपुर में तैयार होने वाले तसर भी प्राकृतिक रूप से काफी बेहतर है। हालांक‍ि वजन की बात करें तो कोरिया और चीन में तैयार होने वाली तसर की साड़ी का वजन 350 ग्राम होता है तो भागलपुर वाले तसर साड़ी का वजन 650-700 ग्राम के बीच होता है।
     
    बिहार बुनकर कल्‍याण समिति के सदस्‍य अलीम अंसारी का कहना है क‍ि भागलपुर में निर्मित होने वाले तसर जैसे जैसे पुराने होते हैं, उसकी चमक बढ़ती जाती है, जबक‍ि विदेशों में तैयार होने वाले तसर में ऐसी बात नहीं होती है।  
     

    झारखंड और बिहार से जुड़ाव तथा बाजार में मांग 

    पूर्वी भारत में झारखंड और बिहार सिल्क उत्पादन और बुनाई के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं।
     
    • झारखंड में स्थिति: झारखंड का झारक्राफ्ट (Jharcraft) तसर सिल्क के साथ-साथ एरी सिल्क के वस्त्रों को भी बढ़ावा दे रहा है। रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में एरी सिल्क की साड़ियां और शॉल महिलाओं के बीच काफी पसंद की जा रही हैं। 
    • बिहार में प्रसार: बिहार का भागलपुर क्षेत्र, जो 'सिल्क सिटी' के नाम से जाना जाता है, तसर, कटिया और एरी सिल्क के नए प्रयोगों का गढ़ बन रहा है। 
     
    बिहार खादी और स्थानीय बुनकर संगठन अब एरी सिल्क पर मधुबनी पेंटिंग और पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए नई साड़ियां तैयार कर रहे हैं, जिनकी मांग दिल्ली, मुंबई से लेकर विदेशों तक हो रही है।
     
    भागलपुर में तैयार होने वाले तसर में प्राकृितक धागा का इस्तेमाल होने के कारण स्कीन की बीमारी नहीं होती है।जबकि कोरिया मेें तैयार होने वाले सिल्क में कृत्रिम धागे का प्रयोग होता है, जो सेहत के लिहाज से अच्छे नहीं हैं। 
     

    कितनी होती है एरी सिल्क साड़ी की कीमत?

    एरी सिल्क साड़ी की कीमत उसकी बुनाई, धागे की शुद्धता, हाथ से की गई कारीगरी और प्रिंट/डिजाइन पर निर्भर करती है:
    •     सामान्य/मशीन वूवेन साड़ियां: ₹8,000 से ₹12,000 तक।
    •     हैंडलूम और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियां: ₹15,000 से ₹30,000 के बीच।
    •     मधुबनी प्रिंटेड या एक्सक्लूसिव हस्तशिल्प डिजाइन: ₹35,000 से ₹60,000 या इससे भी अधिक।
     

    किसके लिए और किस मौके पर है परफेक्ट?

    एरी सिल्क साड़ी उन महिलाओं के लिए एकदम मुफीद है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिन्हें लंबे समय तक साड़ियों में रहना पड़ता है या जो सस्टेनेबल और अहिंसा से जुड़ी जीवनशैली में विश्वास रखती हैं।
     
    ऑफिस मीटिंग्स, कला-सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारिवारिक आयोजनों में यह आपको एक अलग ही ग्रेसफुल लुक देती है। 

    एरी सिल्क को ऑल वेदरफैब्रिक माना जाता है। यह सर्दियों में शरीर हल्की गर्माहट देता है और गर्मियों में सांस लेने योग्य (Breathable) होता है। जो महिलाएं भारी और चमकीली साड़ियों की जगह एलिगेंट, एथिकल और आरामदायक परिधान पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए एरी सिल्क से बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता। भागलपुर तसर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बीते कुछ दिनों से इसका क्रेज ज्यादा बढ़ गया है। पहले कोरिया और चीन का तसर बहुतायत में भारत आ रहा था, लेकिन अब भागलपुर के तसर की मांग ज्यादा हो गई है। 

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    -अलीम अंसारी, पूर्व सदस्य बिहार बुनकर कल्याण समिति