झारखंड-बिहार में एरी और तसर सिल्क की बढ़ती मांग, जानें क्यों बन रही महिलाओं की पहली पसंद
एरी सिल्क और तसर सिल्क अपनी सादगी और पर्यावरण अनुकूल गुणों के कारण झारखंड-बिहार में महिलाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। ...और पढ़ें
HighLights
एरी सिल्क पर्यावरण अनुकूल और अहिंसक तरीके से बनता है।
झारखंड और बिहार में एरी सिल्क की मांग बढ़ रही है।
भागलपुर का तसर प्राकृतिक धागे से बना, त्वचा के लिए सुरक्षित।
क्या है एरी सिल्क?
झारखंड और बिहार से जुड़ाव तथा बाजार में मांग
- झारखंड में स्थिति: झारखंड का झारक्राफ्ट (Jharcraft) तसर सिल्क के साथ-साथ एरी सिल्क के वस्त्रों को भी बढ़ावा दे रहा है। रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में एरी सिल्क की साड़ियां और शॉल महिलाओं के बीच काफी पसंद की जा रही हैं।
- बिहार में प्रसार: बिहार का भागलपुर क्षेत्र, जो 'सिल्क सिटी' के नाम से जाना जाता है, तसर, कटिया और एरी सिल्क के नए प्रयोगों का गढ़ बन रहा है।
कितनी होती है एरी सिल्क साड़ी की कीमत?
- सामान्य/मशीन वूवेन साड़ियां: ₹8,000 से ₹12,000 तक।
- हैंडलूम और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियां: ₹15,000 से ₹30,000 के बीच।
- मधुबनी प्रिंटेड या एक्सक्लूसिव हस्तशिल्प डिजाइन: ₹35,000 से ₹60,000 या इससे भी अधिक।
किसके लिए और किस मौके पर है परफेक्ट?
एरी सिल्क को ऑल वेदरफैब्रिक माना जाता है। यह सर्दियों में शरीर हल्की गर्माहट देता है और गर्मियों में सांस लेने योग्य (Breathable) होता है। जो महिलाएं भारी और चमकीली साड़ियों की जगह एलिगेंट, एथिकल और आरामदायक परिधान पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए एरी सिल्क से बेहतर विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता। भागलपुर तसर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बीते कुछ दिनों से इसका क्रेज ज्यादा बढ़ गया है। पहले कोरिया और चीन का तसर बहुतायत में भारत आ रहा था, लेकिन अब भागलपुर के तसर की मांग ज्यादा हो गई है।
-अलीम अंसारी, पूर्व सदस्य बिहार बुनकर कल्याण समिति