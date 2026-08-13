Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    नियोक्ताओं के लिए बंपर छूट! EPFO लाया 'विशेष नामांकन अभियान', सिर्फ ₹100 हर्जाने में निपटाएं काम

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:52 PM (IST)

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर्मचारियों को PF के दायरे में लाने के लिए 'कर्मचारी नामांकन अभियान' शुरू किया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. EPFO ने 'कर्मचारी नामांकन अभियान' 31 अक्टूबर तक शुरू किया।

    2. उमंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा करनी होगी।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपरिहार्य कारणों से सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रह गए कर्मचारियों को भविष्य निधि के दायरे में लाने के उद्देश्य से 'कर्मचारी नामांकन अभियान' (ईईसी) की शुरुआत की है। 
     
    ईपीएफओ जमशेदपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि यह विशेष अभियान 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। 
     
    इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को उन पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण कराने का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है, जिनका पूर्व में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका था।
     

    पिछली अवधि का अंशदान होगा माफ

    इस अभियान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यदि नियोक्ता द्वारा पूर्व में कर्मचारी का अंशदान वसूल नहीं किया गया है, तो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि का कर्मचारी अंशदान पूरी तरह माफ रहेगा। 
     
    हालांकि, नियोक्ता को अपना हिस्सा, नियमानुसार लागू ब्याज और प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, इस निर्धारित अवधि के दौरान हुए डिफॉल्ट पर क्षतिपूर्ति की दर घटाकर मात्र ₹100 तय की गई है।
     

    कौन से कर्मचारी होंगे पात्र?

    अभियान के तहत उन सभी कर्मचारियों का नामांकन किया जा सकता है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच संबंधित प्रतिष्ठान में नियुक्त हुए हों और वर्तमान में कार्यरत हैं। 
     
    इसके अतिरिक्त, जिन नियोक्ताओं के खिलाफ ईपीएफ कानून के तहत जांच या कार्रवाई लंबित है, वे भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही आंकलन या निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।
     

    उमंग ऐप से करनी होगी ऑनलाइन घोषणा

    क्षेत्रीय आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को उमंग (UMANG) एप्लीकेशन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से सत्यापित यूएएन (UAN) सुनिश्चित करना होगा। 
     
    इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) के जरिए अंशदान का भुगतान कर ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषणा दर्ज करनी होगी। 
     
    उन्होंने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने रोजगार व वेतन अभिलेखों की समीक्षा कर इस सामाजिक सुरक्षा अभियान का लाभ उठाएं।

    यह भी पढ़ें- डेढ़ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने लगी EPFO की हायर पेंशन, लोकसभा में श्रम राज्य मंत्री ने दी जानकारी

    यह भी पढ़ें- ₹15 लाख की सैलरी में कैसे बनेगा ₹5 करोड़ का फंड, EPF के भरोसे पूरा होगा आपका सपना? समझिए कैलकुलेशन